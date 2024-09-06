В Камышлове (Свердловская область) дотла сгорел жилой деревянный дом по ул. Карла Либкнехта, 2. На место приехали пожарные и скорая помощь.
«На Карла Либкнехта, 2 прямо сейчас горит барак двухэтажный. На место пожара приехала скорая. Дом был жилой», — передает группа «Подслушано Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». Один из местных жителей написал: «У меня тетя с мужем выпрыгивали с второго этажа. Славу богу, что все остались живы». О пострадавших пока ничего неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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