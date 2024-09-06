06 сентября 2024

«Тетя с мужем выпрыгивали с 2-го этажа»: в Камышлове сгорел жилой дом. Фото, видео

В Свердловской области дотла сгорел жилой деревянный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой дом был двухэтажным (архивное фото)
Жилой дом был двухэтажным (архивное фото) Фото:

В Камышлове (Свердловская область) дотла сгорел жилой деревянный дом по ул. Карла Либкнехта, 2. На место приехали пожарные и скорая помощь.

«На Карла Либкнехта, 2 прямо сейчас горит барак двухэтажный. На место пожара приехала скорая. Дом был жилой», — передает группа «Подслушано Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». Один из местных жителей написал: «У меня тетя с мужем выпрыгивали с второго этажа. Славу богу, что все остались живы». О пострадавших пока ничего неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Весь дом охватил огонь
Весь дом охватил огонь
Фото:

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В Камышлове (Свердловская область) дотла сгорел жилой деревянный дом по ул. Карла Либкнехта, 2. На место приехали пожарные и скорая помощь. «На Карла Либкнехта, 2 прямо сейчас горит барак двухэтажный. На место пожара приехала скорая. Дом был жилой», — передает группа «Подслушано Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». Один из местных жителей написал: «У меня тетя с мужем выпрыгивали с второго этажа. Славу богу, что все остались живы». О пострадавших пока ничего неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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