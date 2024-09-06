Названы 8 продуктов, которые помогут похудеть в животе на целые килограммы

Продукты, богатые клетчаткой, такие как овес, авокадо, морковь, грецкие орехи, семена чиа, брокколи, тыквенные семечки и малина, могут помочь в стремлении обрести плоский живот. Об этом сообщают индийские СМИ.
«Исследования показывают, что увеличение потребления растворимой клетчатки может способствовать потере жира на животе. В частности, добавление 10 граммов клетчатки в день может уменьшить увеличение жира на животе на 3,7%. Включение в рацион насыщенных ей продуктов способствует снижению абдоминального ожирения, что может уменьшить риск развития сердечных заболеваний, высокого холестерина и артериального давления», —
Обозреватели издания отметили, что важно учитывать не только количество потребляемой клетчатки, но и общее качество питания и образ жизни. Так, ключевую роль в процессе снижения жира на животе играют регулярные физические упражнения и контроль за калорийностью питания.
Ранее URA.RU сообщало, что о пяти простых напитках, помогающих похудеть в талии. Они содержат необходимые питательные вещества и ускоряют метаболизм.
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