06 сентября 2024

Названы 8 продуктов, которые помогут похудеть в животе на целые килограммы

Times of India: богатые клетчаткой продукты помогут сбросить лишний вес
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, овес, продовольственная безопасность, хлеборобы
Овес ценится своими полезными свойствами Фото:

Продукты, богатые клетчаткой, такие как овес, авокадо, морковь, грецкие орехи, семена чиа, брокколи, тыквенные семечки и малина, могут помочь в стремлении обрести плоский живот. Об этом сообщают индийские СМИ.

«Исследования показывают, что увеличение потребления растворимой клетчатки может способствовать потере жира на животе. В частности, добавление 10 граммов клетчатки в день может уменьшить увеличение жира на животе на 3,7%. Включение в рацион насыщенных ей продуктов способствует снижению абдоминального ожирения, что может уменьшить риск развития сердечных заболеваний, высокого холестерина и артериального давления», — сообщила газета Times of India.

Обозреватели издания отметили, что важно учитывать не только количество потребляемой клетчатки, но и общее качество питания и образ жизни. Так, ключевую роль в процессе снижения жира на животе играют регулярные физические упражнения и контроль за калорийностью питания.

Ранее URA.RU сообщало, что о пяти простых напитках, помогающих похудеть в талии. Они содержат необходимые питательные вещества и ускоряют метаболизм.

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Продукты, богатые клетчаткой, такие как овес, авокадо, морковь, грецкие орехи, семена чиа, брокколи, тыквенные семечки и малина, могут помочь в стремлении обрести плоский живот. Об этом сообщают индийские СМИ. «Исследования показывают, что увеличение потребления растворимой клетчатки может способствовать потере жира на животе. В частности, добавление 10 граммов клетчатки в день может уменьшить увеличение жира на животе на 3,7%. Включение в рацион насыщенных ей продуктов способствует снижению абдоминального ожирения, что может уменьшить риск развития сердечных заболеваний, высокого холестерина и артериального давления», — сообщила газета Times of India. Обозреватели издания отметили, что важно учитывать не только количество потребляемой клетчатки, но и общее качество питания и образ жизни. Так, ключевую роль в процессе снижения жира на животе играют регулярные физические упражнения и контроль за калорийностью питания. Ранее URA.RU сообщало, что о пяти простых напитках, помогающих похудеть в талии. Они содержат необходимые питательные вещества и ускоряют метаболизм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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