Названы 8 продуктов, которые помогут похудеть в животе на целые килограммы

Times of India: богатые клетчаткой продукты помогут сбросить лишний вес

07 сентября 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

Овес ценится своими полезными свойствами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Продукты, богатые клетчаткой, такие как овес, авокадо, морковь, грецкие орехи, семена чиа, брокколи, тыквенные семечки и малина, могут помочь в стремлении обрести плоский живот. Об этом сообщают индийские СМИ. «Исследования показывают, что увеличение потребления растворимой клетчатки может способствовать потере жира на животе. В частности, добавление 10 граммов клетчатки в день может уменьшить увеличение жира на животе на 3,7%. Включение в рацион насыщенных ей продуктов способствует снижению абдоминального ожирения, что может уменьшить риск развития сердечных заболеваний, высокого холестерина и артериального давления», — сообщила газета Times of India. Обозреватели издания отметили, что важно учитывать не только количество потребляемой клетчатки, но и общее качество питания и образ жизни. Так, ключевую роль в процессе снижения жира на животе играют регулярные физические упражнения и контроль за калорийностью питания. Ранее URA.RU сообщало, что о пяти простых напитках, помогающих похудеть в талии. Они содержат необходимые питательные вещества и ускоряют метаболизм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продукты, богатые клетчаткой, такие как овес, авокадо, морковь, грецкие орехи, семена чиа, брокколи, тыквенные семечки и малина, могут помочь в стремлении обрести плоский живот. Об этом сообщают индийские СМИ. «Исследования показывают, что увеличение потребления растворимой клетчатки может способствовать потере жира на животе. В частности, добавление 10 граммов клетчатки в день может уменьшить увеличение жира на животе на 3,7%. Включение в рацион насыщенных ей продуктов способствует снижению абдоминального ожирения, что может уменьшить риск развития сердечных заболеваний, высокого холестерина и артериального давления», — сообщила газета Times of India. Обозреватели издания отметили, что важно учитывать не только количество потребляемой клетчатки, но и общее качество питания и образ жизни. Так, ключевую роль в процессе снижения жира на животе играют регулярные физические упражнения и контроль за калорийностью питания. Ранее URA.RU сообщало, что о пяти простых напитках, помогающих похудеть в талии. Они содержат необходимые питательные вещества и ускоряют метаболизм.