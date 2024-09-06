Пентагон инвестирует миллиарды в боеприпасы на фоне истощения запасов на Украине

07 сентября 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Пентагоне планируют выделить Украине 5,3 млрд долларов для пополнения арсеналов, пишет Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На заседание контактной группы по вопросам обороны Украины США инвестировали 5,3 млрд долларов в увеличение военной помощи для страны. Это произошло на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию, сообщает Bloomberg. «Пентагон инвестировал 5,3 миллиарда долларов из средств, выделенных Конгрессом США с 2022 года, в увеличение поставок боеприпасов американского производства для страны и пополнение запасов, в основном для армии», — говорится в материале . Кроме того, уточняется, что США в 2022 году производили на промышленных предприятиях всего 14 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц. На данный момент отметка достигает 40 тысяч снарядов, что представляет собой производственный рост на 178%. К концу 2025 года страна планирует производить по 100 тысяч снарядов в месяц. Зеленский прибыл в ФРГ на авиабазу «Рамштайн», чтобы просить у западных союзников о поставках дальнобойного оружия для ударов по территории России. Также ему нужно окончательное решение от партнеров по тому, чтобы все оружие из объявленных пакетов военной помощи было доставлено на Украину. Однако в Пентагоне ранее заявили, что не видят стратегической ценности для поставок дальнобойного оружия Киеву, потому что оно не позволит затронуть ключевые военные объекты в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседание контактной группы по вопросам обороны Украины США инвестировали 5,3 млрд долларов в увеличение военной помощи для страны. Это произошло на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию, сообщает Bloomberg. «Пентагон инвестировал 5,3 миллиарда долларов из средств, выделенных Конгрессом США с 2022 года, в увеличение поставок боеприпасов американского производства для страны и пополнение запасов, в основном для армии», — говорится в материале. Кроме того, уточняется, что США в 2022 году производили на промышленных предприятиях всего 14 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц. На данный момент отметка достигает 40 тысяч снарядов, что представляет собой производственный рост на 178%. К концу 2025 года страна планирует производить по 100 тысяч снарядов в месяц. Зеленский прибыл в ФРГ на авиабазу «Рамштайн», чтобы просить у западных союзников о поставках дальнобойного оружия для ударов по территории России. Также ему нужно окончательное решение от партнеров по тому, чтобы все оружие из объявленных пакетов военной помощи было доставлено на Украину. Однако в Пентагоне ранее заявили, что не видят стратегической ценности для поставок дальнобойного оружия Киеву, потому что оно не позволит затронуть ключевые военные объекты в РФ.