Мемориал игроков «Локомотива» организуют возле челябинской арены

07 сентября 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Около арены «Трактор» болельщики смогут возложить цветы в память о «Локомотиве» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мемориал погибших 13 лет назад игроков ярославского «Локомотива» организуют у касс челябинской арены «Трактор». Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба клуба. «В субботу у касс ледовой арены „Трактор“ имени Валерия Белоусова будет расположен мемориал, возле которого вы можете возложить цветы и почтить память погибших игроков ярославского „Локомотива“. Помним. Скорбим», — сообщает пресс-служба «Трактора» в telegram-канале. 7 сентября 2011 года в ярославском аэропорту Туношна произошла авиакатастрофа, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив». Игроки и персонал клуба отправлялись на первый матч сезона в белорусский Минск. На борту находились 45 человек: 37 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате авиакатастрофы выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов. В авиакатастрофе погиб воспитанник челябинской хоккейной школы Александр Калянин, который выступал тогда за ярославский «Локомотив». Александр родился в семье знаменитого челябинского хоккеиста и тренера Игоря Калянина. Александр похоронен в Челябинске на Преображенском кладбище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мемориал погибших 13 лет назад игроков ярославского «Локомотива» организуют у касс челябинской арены «Трактор». Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба клуба. «В субботу у касс ледовой арены „Трактор“ имени Валерия Белоусова будет расположен мемориал, возле которого вы можете возложить цветы и почтить память погибших игроков ярославского „Локомотива“. Помним. Скорбим», — сообщает пресс-служба «Трактора» в telegram-канале. 7 сентября 2011 года в ярославском аэропорту Туношна произошла авиакатастрофа, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив». Игроки и персонал клуба отправлялись на первый матч сезона в белорусский Минск. На борту находились 45 человек: 37 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате авиакатастрофы выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов. В авиакатастрофе погиб воспитанник челябинской хоккейной школы Александр Калянин, который выступал тогда за ярославский «Локомотив». Александр родился в семье знаменитого челябинского хоккеиста и тренера Игоря Калянина. Александр похоронен в Челябинске на Преображенском кладбище.