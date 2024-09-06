Мемориал игроков «Локомотива» организуют возле челябинской арены

Мемориал погибших 13 лет назад игроков ярославского «Локомотива» организуют у касс челябинской арены «Трактор». Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба клуба.
«В субботу у касс ледовой арены „Трактор“ имени Валерия Белоусова будет расположен мемориал, возле которого вы можете возложить цветы и почтить память погибших игроков ярославского „Локомотива“. Помним. Скорбим», — сообщает пресс-служба «Трактора» в telegram-канале.
7 сентября 2011 года в ярославском аэропорту Туношна произошла авиакатастрофа, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив». Игроки и персонал клуба отправлялись на первый матч сезона в белорусский Минск. На борту находились 45 человек: 37 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате авиакатастрофы выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов.
В авиакатастрофе погиб воспитанник челябинской хоккейной школы Александр Калянин, который выступал тогда за ярославский «Локомотив». Александр родился в семье знаменитого челябинского хоккеиста и тренера Игоря Калянина. Александр похоронен в Челябинске на Преображенском кладбище.
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