06 сентября 2024

Сотрудники избиркома в ЯНАО скучают без избирателей

На начало второго дня выборов в ЯНАО пустуют избирательные участки
© Служба новостей «URA.RU»
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На избирательных участках ЯНАО в первой половине дня низкая явка
На избирательных участках ЯНАО в первой половине дня низкая явка Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

На начало второго дня муниципальных выборов в ЯНАО фиксируется низкая явка. Избирательные участки в Салехарде утром 7 сентября пустуют.

«Сотрудники избиркома скучают. За десять минут проходит один человек. В Обдорской гимназии вообще никого. Видимо, люди хотят выспаться в субботу», — передает корреспондент URA.RU.

Избирательные участки в Салехарде
Избирательные участки в Салехарде
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что Салехард лидировал по явке избирателей в первый день выборов. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт сообщил, что свой голос отдали более 25% граждан.

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На начало второго дня муниципальных выборов в ЯНАО фиксируется низкая явка. Избирательные участки в Салехарде утром 7 сентября пустуют. «Сотрудники избиркома скучают. За десять минут проходит один человек. В Обдорской гимназии вообще никого. Видимо, люди хотят выспаться в субботу», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что Салехард лидировал по явке избирателей в первый день выборов. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт сообщил, что свой голос отдали более 25% граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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