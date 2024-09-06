Сотрудники избиркома в ЯНАО скучают без избирателей

На избирательных участках ЯНАО в первой половине дня низкая явка
новость из сюжетаВыборы в России 6—8 сентября 2024 года
На начало второго дня муниципальных выборов в ЯНАО фиксируется низкая явка. Избирательные участки в Салехарде утром 7 сентября пустуют.
«Сотрудники избиркома скучают. За десять минут проходит один человек. В Обдорской гимназии вообще никого. Видимо, люди хотят выспаться в субботу», — передает корреспондент URA.RU.
Избирательные участки в Салехарде
Ранее URA.RU рассказывало, что Салехард лидировал по явке избирателей в первый день выборов. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт сообщил, что свой голос отдали более 25% граждан.
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