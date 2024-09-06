Семья Текслеров проголосовала на выборах челябинского губернатора. Фото, видео

07 сентября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Алексей и Ирина Текслеры прибыли на избирательный участок утром 7 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября проголосовал на выборах главы региона. Как передает корреспондент URA.RU, Текслер прибыл на избирательный участок с супругой Ириной. «Одно из важнейших событий в жизни региона — когда у жителей есть возможность проголосовать за будущее. Мы вместе с супругой свой выбор сделали. Хочу пригласить всех жителей области прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Я по традиции голосую в школе, куда пошел в первый класс», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU. Выборы губернатора Челябинской области начались в 08:00 7 сентября. За выходные челябинцам также предстоит выбрать 386 городских и районных депутатов. На территории региона работает 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. За ходом событий URA.RU следит в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября проголосовал на выборах главы региона. Как передает корреспондент URA.RU, Текслер прибыл на избирательный участок с супругой Ириной. «Одно из важнейших событий в жизни региона — когда у жителей есть возможность проголосовать за будущее. Мы вместе с супругой свой выбор сделали. Хочу пригласить всех жителей области прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Я по традиции голосую в школе, куда пошел в первый класс», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU. Выборы губернатора Челябинской области начались в 08:00 7 сентября. За выходные челябинцам также предстоит выбрать 386 городских и районных депутатов. На территории региона работает 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. За ходом событий URA.RU следит в онлайн-трансляции.