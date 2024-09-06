06 сентября 2024

Семья Текслеров проголосовала на выборах челябинского губернатора. Фото, видео

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Выборы Текслера. Челябинск
Алексей и Ирина Текслеры прибыли на избирательный участок утром 7 сентября Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября проголосовал на выборах главы региона. Как передает корреспондент URA.RU, Текслер прибыл на избирательный участок с супругой Ириной.

«Одно из важнейших событий в жизни региона — когда у жителей есть возможность проголосовать за будущее. Мы вместе с супругой свой выбор сделали. Хочу пригласить всех жителей области прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Я по традиции голосую в школе, куда пошел в первый класс», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU.

Выборы губернатора Челябинской области начались в 08:00 7 сентября. За выходные челябинцам также предстоит выбрать 386 городских и районных депутатов. На территории региона работает 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. За ходом событий URA.RU следит в онлайн-трансляции.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября проголосовал на выборах главы региона. Как передает корреспондент URA.RU, Текслер прибыл на избирательный участок с супругой Ириной. «Одно из важнейших событий в жизни региона — когда у жителей есть возможность проголосовать за будущее. Мы вместе с супругой свой выбор сделали. Хочу пригласить всех жителей области прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Я по традиции голосую в школе, куда пошел в первый класс», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU. Выборы губернатора Челябинской области начались в 08:00 7 сентября. За выходные челябинцам также предстоит выбрать 386 городских и районных депутатов. На территории региона работает 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. За ходом событий URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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