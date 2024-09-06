Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября проголосовал на выборах главы региона. Как передает корреспондент URA.RU, Текслер прибыл на избирательный участок с супругой Ириной.
«Одно из важнейших событий в жизни региона — когда у жителей есть возможность проголосовать за будущее. Мы вместе с супругой свой выбор сделали. Хочу пригласить всех жителей области прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Я по традиции голосую в школе, куда пошел в первый класс», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU.
Выборы губернатора Челябинской области начались в 08:00 7 сентября. За выходные челябинцам также предстоит выбрать 386 городских и районных депутатов. На территории региона работает 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. За ходом событий URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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