Депутат законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков рассказал, что на выборы они ходят тремя поколениями семьи. Он подчеркнул, что это старая добрая традиция.
«Следуя давней доброй традиции, вместе — все три поколения Буяковых — пришли на выборы. Именно в эти дни определяется судьба Челябинской области и моего родного и любимого Челябинска», — сообщил Буяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Парламентарий отметил, что впереди регион ждет еще много работы, чтобы создать условия для достойной жизни граждан. Выборы в Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября. Ключевые события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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