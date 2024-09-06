06 сентября 2024

Три поколения семьи депутата Буякова проголосовали на выборах в Челябинске. Видео

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Выборы Текслера. Челябинск
В Челябинской области полным ходом идут выборы губернатора и депутатов Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Депутат законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков рассказал, что на выборы они ходят тремя поколениями семьи. Он подчеркнул, что это старая добрая традиция.

«Следуя давней доброй традиции, вместе — все три поколения Буяковых — пришли на выборы. Именно в эти дни определяется судьба Челябинской области и моего родного и любимого Челябинска», — сообщил Буяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий отметил, что впереди регион ждет еще много работы, чтобы создать условия для достойной жизни граждан. Выборы в Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября. Ключевые события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.

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Депутат законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков рассказал, что на выборы они ходят тремя поколениями семьи. Он подчеркнул, что это старая добрая традиция. «Следуя давней доброй традиции, вместе — все три поколения Буяковых — пришли на выборы. Именно в эти дни определяется судьба Челябинской области и моего родного и любимого Челябинска», — сообщил Буяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Парламентарий отметил, что впереди регион ждет еще много работы, чтобы создать условия для достойной жизни граждан. Выборы в Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября. Ключевые события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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