06 сентября 2024

Иномарка слетела с трассы у курганской страусиной фермы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ выясняет причины ДТП в Кетовском округе
ГАИ выясняет причины ДТП в Кетовском округе Фото:

В Кетовском округе (Курганская область) на дороге недалеко от страусиной фермы после аварии белый кроссовер слетел с трассы в кювет. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий.

«Недалеко от деревни Лукино, где находится страусиная ферма, в ДТП попали белый кроссовер и черный седан. Кроссовер находится в кювете, седан стоит разбитый на дороге», — говорится в сообщении очевидцев, к которому прикреплено фото аварии.

Корреспондент агентства направил редакционный запрос по теме публикации в Госавтоинспекцию МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

Кроссовер слетел в кювет после ДТП на трассе
Кроссовер слетел в кювет после ДТП на трассе
Фото:
Разбитый черный седан остался на дороге
Разбитый черный седан остался на дороге
Фото:

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В Кетовском округе (Курганская область) на дороге недалеко от страусиной фермы после аварии белый кроссовер слетел с трассы в кювет. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий. «Недалеко от деревни Лукино, где находится страусиная ферма, в ДТП попали белый кроссовер и черный седан. Кроссовер находится в кювете, седан стоит разбитый на дороге», — говорится в сообщении очевидцев, к которому прикреплено фото аварии. Корреспондент агентства направил редакционный запрос по теме публикации в Госавтоинспекцию МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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