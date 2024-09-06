ГАИ выясняет причины ДТП в Кетовском округе
В Кетовском округе (Курганская область) на дороге недалеко от страусиной фермы после аварии белый кроссовер слетел с трассы в кювет. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий.
«Недалеко от деревни Лукино, где находится страусиная ферма, в ДТП попали белый кроссовер и черный седан. Кроссовер находится в кювете, седан стоит разбитый на дороге», — говорится в сообщении очевидцев, к которому прикреплено фото аварии.
Корреспондент агентства направил редакционный запрос по теме публикации в Госавтоинспекцию МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
Кроссовер слетел в кювет после ДТП на трассе
Разбитый черный седан остался на дороге
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