В мире Украина У входа в здание Верховной рады найден обломок БПЛА 07 сентября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 + Обломки беспилотника были найдены в нескольких местах около Верховной рады (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядом с входом в здание Верховной рады были найдены обломки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента. «Обломки беспилотника выявлены возле здания Верховной рады Украины», — говорится в публикации telegram-канала Верховной рады. Там отметили, что здание не пострадало. Обломки найдены около лестницы и на плитке рядом со зданием. Верховная рада также опубликовала фотографии с ними, однако по снимкам невозможно определить, к какой модели дронов принадлежат обломки. Такой фотографией поделилась пресс-служба Верховной рады Фото: telegram-канал Верховной рады Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рядом с входом в здание Верховной рады были найдены обломки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента. «Обломки беспилотника выявлены возле здания Верховной рады Украины», — говорится в публикации telegram-канала Верховной рады. Там отметили, что здание не пострадало. Обломки найдены около лестницы и на плитке рядом со зданием. Верховная рада также опубликовала фотографии с ними, однако по снимкам невозможно определить, к какой модели дронов принадлежат обломки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям