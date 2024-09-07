У входа в здание Верховной рады найден обломок БПЛА

Обломки беспилотника были найдены в нескольких местах около Верховной рады (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Рядом с входом в здание Верховной рады были найдены обломки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.
«Обломки беспилотника выявлены возле здания Верховной рады Украины», — говорится в публикации telegram-канала Верховной рады. Там отметили, что здание не пострадало.
Обломки найдены около лестницы и на плитке рядом со зданием. Верховная рада также опубликовала фотографии с ними, однако по снимкам невозможно определить, к какой модели дронов принадлежат обломки.
Такой фотографией поделилась пресс-служба Верховной рады
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