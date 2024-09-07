У входа в здание Верховной рады найден обломок БПЛА

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Обломки беспилотника были найдены в нескольких местах около Верховной рады (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Рядом с входом в здание Верховной рады были найдены обломки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

«Обломки беспилотника выявлены возле здания Верховной рады Украины», — говорится в публикации telegram-канала Верховной рады. Там отметили, что здание не пострадало.

Обломки найдены около лестницы и на плитке рядом со зданием. Верховная рада также опубликовала фотографии с ними, однако по снимкам невозможно определить, к какой модели дронов принадлежат обломки.

Около Верховной рады нашли обломки беспилотника
Такой фотографией поделилась пресс-служба Верховной рады
Фото:

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Рядом с входом в здание Верховной рады были найдены обломки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента. «Обломки беспилотника выявлены возле здания Верховной рады Украины», — говорится в публикации telegram-канала Верховной рады. Там отметили, что здание не пострадало. Обломки найдены около лестницы и на плитке рядом со зданием. Верховная рада также опубликовала фотографии с ними, однако по снимкам невозможно определить, к какой модели дронов принадлежат обломки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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