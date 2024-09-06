06 сентября 2024

На тюменской трассе автобус врезался в дерево, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус съехал в кювет и врезался в дерево
Автобус съехал в кювет и врезался в дерево Фото:

В Тюменской области на 34-м километре трасы Тюмень — Салаирка микроавтобус «Газель» улетел в дерево. Госавтоинспекция региона в соцсети сообщила, что водитель авто погиб на месте ДТП.

«Автомобиль „Газель“ съехал в кювет, затем въехал в дерево на 34-м километре автодороги Тюмень — Салаирка. Водитель погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД уточнили, что, возможно, водителю стало плохо за рулем.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не ограничено.

Водитель автобуса погиб на месте ДТП
Водитель автобуса погиб на месте ДТП
Фото:

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В Тюменской области на 34-м километре трасы Тюмень — Салаирка микроавтобус «Газель» улетел в дерево. Госавтоинспекция региона в соцсети сообщила, что водитель авто погиб на месте ДТП. «Автомобиль „Газель“ съехал в кювет, затем въехал в дерево на 34-м километре автодороги Тюмень — Салаирка. Водитель погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД уточнили, что, возможно, водителю стало плохо за рулем. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не ограничено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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