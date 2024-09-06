Автобус съехал в кювет и врезался в дерево
В Тюменской области на 34-м километре трасы Тюмень — Салаирка микроавтобус «Газель» улетел в дерево. Госавтоинспекция региона в соцсети сообщила, что водитель авто погиб на месте ДТП.
«Автомобиль „Газель“ съехал в кювет, затем въехал в дерево на 34-м километре автодороги Тюмень — Салаирка. Водитель погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД уточнили, что, возможно, водителю стало плохо за рулем.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не ограничено.
Водитель автобуса погиб на месте ДТП
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