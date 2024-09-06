06 сентября 2024

Бетономешалка упала на легковушку на перекрестке в Челябинске. Видео

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В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в городской Госавтоинспекции (архивное фото) Фото:

В Челябинске на улице Энергетиков автобетоносмеситель упал на легковой автомобиль ВАЗ-2111 и раздавил его. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 34-летний водитель автобетоносмесителя совершил опрокидывание и задел автомобили ВАЗ-2111 и „Лада Приора“. Авария произошла 7 сентября в 11:30 около дома 46 по улице Энергетиков», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В результате ДТП никто не пострадал. Последствия аварии устраняются.

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В Челябинске на улице Энергетиков автобетоносмеситель упал на легковой автомобиль ВАЗ-2111 и раздавил его. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 34-летний водитель автобетоносмесителя совершил опрокидывание и задел автомобили ВАЗ-2111 и „Лада Приора“. Авария произошла 7 сентября в 11:30 около дома 46 по улице Энергетиков», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП никто не пострадал. Последствия аварии устраняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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