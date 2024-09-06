В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в городской Госавтоинспекции (архивное фото)
В Челябинске на улице Энергетиков автобетоносмеситель упал на легковой автомобиль ВАЗ-2111 и раздавил его. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 34-летний водитель автобетоносмесителя совершил опрокидывание и задел автомобили ВАЗ-2111 и „Лада Приора“. Авария произошла 7 сентября в 11:30 около дома 46 по улице Энергетиков», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В результате ДТП никто не пострадал. Последствия аварии устраняются.
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