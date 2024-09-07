Путин поздравил москвичей с Днем города

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что Москва — лучший мегаполис в мире Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Он отметил, что жители столицы всегда были примером любви к своей Родине. Также, по его словам, Москва является одним из самых лучших мегаполисов в мире.

«Москвичи всегда остро чувствовали свою ответственность за Родину и показывали пример любви к ней», — заявил Путин во время прямого эфира в честь Дня города в Москве. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24».

Также российский лидер добавил, что Москва — это важнейший центр развития беспилотных технологий. Кроме того, по словам Путина, столица является лучшим мегаполисом в мировом масштабе.

Москва в 2024 году празднует 877-летие. День города обещает быть ярким и насыщенным. Горожан и гостей столицы ждут разнообразные мероприятия: от традиционных фестивалей до современных арт-проектов, посвященных будущему города.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Он отметил, что жители столицы всегда были примером любви к своей Родине. Также, по его словам, Москва является одним из самых лучших мегаполисов в мире. «Москвичи всегда остро чувствовали свою ответственность за Родину и показывали пример любви к ней», — заявил Путин во время прямого эфира в честь Дня города в Москве. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Также российский лидер добавил, что Москва — это важнейший центр развития беспилотных технологий. Кроме того, по словам Путина, столица является лучшим мегаполисом в мировом масштабе. Москва в 2024 году празднует 877-летие. День города обещает быть ярким и насыщенным. Горожан и гостей столицы ждут разнообразные мероприятия: от традиционных фестивалей до современных арт-проектов, посвященных будущему города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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