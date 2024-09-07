Путин поздравил москвичей с открытием 16-й линии метро

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин открыл движение по первому участку Троицкой линии Московского метро Фото:

Российский президент Владимир Путин поздравил москвичей с открытием новой станции метро — Троицкой. Он сделал заявление по видеосвязи.

«Я хочу поздравить москвичей. Это заслуга прежде всего тех,кто работает в отрасли городского хозяйства. Это только начало новой линии. Она будет развиваться. Это о чем люди мечтают, когда создают семьи в этих районах», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Отмечается, что это первый запущенный участок новой 16-й ветки Московского метрополитена. Троицкая линия пройдет от станции МЦК ЗИЛ (это остановочный пункт на Малом кольце Московской железной дороги, станция Московского центрального кольца — прим. ред.) в Даниловском районе до города Троицка. Она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД. Пока что в линии метро отрыты четыре станции.

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Российский президент Владимир Путин поздравил москвичей с открытием новой станции метро — Троицкой. Он сделал заявление по видеосвязи. «Я хочу поздравить москвичей. Это заслуга прежде всего тех,кто работает в отрасли городского хозяйства. Это только начало новой линии. Она будет развиваться. Это о чем люди мечтают, когда создают семьи в этих районах», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Отмечается, что это первый запущенный участок новой 16-й ветки Московского метрополитена. Троицкая линия пройдет от станции МЦК ЗИЛ (это остановочный пункт на Малом кольце Московской железной дороги, станция Московского центрального кольца — прим. ред.) в Даниловском районе до города Троицка. Она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД. Пока что в линии метро отрыты четыре станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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