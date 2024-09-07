Путин поздравил москвичей с открытием 16-й линии метро

07 сентября 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Путин открыл движение по первому участку Троицкой линии Московского метро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин поздравил москвичей с открытием новой станции метро — Троицкой. Он сделал заявление по видеосвязи. «Я хочу поздравить москвичей. Это заслуга прежде всего тех,кто работает в отрасли городского хозяйства. Это только начало новой линии. Она будет развиваться. Это о чем люди мечтают, когда создают семьи в этих районах», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Отмечается, что это первый запущенный участок новой 16-й ветки Московского метрополитена. Троицкая линия пройдет от станции МЦК ЗИЛ (это остановочный пункт на Малом кольце Московской железной дороги, станция Московского центрального кольца — прим. ред.) в Даниловском районе до города Троицка. Она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД. Пока что в линии метро отрыты четыре станции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин поздравил москвичей с открытием новой станции метро — Троицкой. Он сделал заявление по видеосвязи. «Я хочу поздравить москвичей. Это заслуга прежде всего тех,кто работает в отрасли городского хозяйства. Это только начало новой линии. Она будет развиваться. Это о чем люди мечтают, когда создают семьи в этих районах», — заявил Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Отмечается, что это первый запущенный участок новой 16-й ветки Московского метрополитена. Троицкая линия пройдет от станции МЦК ЗИЛ (это остановочный пункт на Малом кольце Московской железной дороги, станция Московского центрального кольца — прим. ред.) в Даниловском районе до города Троицка. Она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД. Пока что в линии метро отрыты четыре станции.