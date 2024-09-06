В Пермском крае выросла явка избирателей на выборах депутатов

Вырос процент явки избирателей в Прикамье
Явка избирателей на выборах в Пермском крае увеличилась до 14,79%. Об этом сообщили представители регионального Избиркома.
«По состоянию на 15 часов 7 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 14,79%. Проголосовали на выборах 66 778 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край».
Ранее явка избирателей в Прикамье составляла 9,14% или 41 281 человек. Явка на довыборах в заксобрание края по округам №12 и №20 была — 8,73%. Подробности в онлайн-трансляции URA.RU.
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