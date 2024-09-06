06 сентября 2024

В Пермском крае выросла явка избирателей на выборах депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырос процент явки избирателей в Прикамье
Вырос процент явки избирателей в Прикамье Фото:

Явка избирателей на выборах в Пермском крае увеличилась до 14,79%. Об этом сообщили представители регионального Избиркома.

«По состоянию на 15 часов 7 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 14,79%. Проголосовали на выборах 66 778 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край».

Ранее явка избирателей в Прикамье составляла 9,14% или 41 281 человек. Явка на довыборах в заксобрание края по округам №12 и №20 была — 8,73%. Подробности в онлайн-трансляции URA.RU.

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Явка избирателей на выборах в Пермском крае увеличилась до 14,79%. Об этом сообщили представители регионального Избиркома. «По состоянию на 15 часов 7 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 14,79%. Проголосовали на выборах 66 778 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край». Ранее явка избирателей в Прикамье составляла 9,14% или 41 281 человек. Явка на довыборах в заксобрание края по округам №12 и №20 была — 8,73%. Подробности в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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