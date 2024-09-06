В Троицком районе Челябинской области 37-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 21120 погибла в ДТП. На машине была установлена зимняя шипованная резина, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП произошло 7 сентября в 16:00 на 125 км автодороги „Челябинск-Троицк“. 37-летняя пассажир автомобиля ВАЗ 21120 от полученных травм скончалась на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе оформления ДТП установлено, что на автомобиле установлены шипованные зимние колеса.
По предварительным данным, 40-летний водитель отечественного автомобиля при обгоне не справился с управлением и улетел в кювет. Трое его пассажиров, среди которых дети 5 и 8 лет, а также 59-летняя женщина, получили травмы, сообщил замкомандира роты полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области капитан полиции Михаил Селезнев.
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