Пассажирка автомобиля на зимней резине погибла в ДТП в Челябинской области. Фото, видео

07 сентября 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

В ходе оформления ДТП установлено, что на автомобиле установлены зимние колеса (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Троицком районе Челябинской области 37-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 21120 погибла в ДТП. На машине была установлена зимняя шипованная резина, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 7 сентября в 16:00 на 125 км автодороги „Челябинск-Троицк“. 37-летняя пассажир автомобиля ВАЗ 21120 от полученных травм скончалась на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе оформления ДТП установлено, что на автомобиле установлены шипованные зимние колеса. По предварительным данным, 40-летний водитель отечественного автомобиля при обгоне не справился с управлением и улетел в кювет. Трое его пассажиров, среди которых дети 5 и 8 лет, а также 59-летняя женщина, получили травмы, сообщил замкомандира роты полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области капитан полиции Михаил Селезнев. В ДТП погибла молодая женщина Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» На машине была установлена зимняя шипованная резина Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицком районе Челябинской области 37-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 21120 погибла в ДТП. На машине была установлена зимняя шипованная резина, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 7 сентября в 16:00 на 125 км автодороги „Челябинск-Троицк“. 37-летняя пассажир автомобиля ВАЗ 21120 от полученных травм скончалась на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе оформления ДТП установлено, что на автомобиле установлены шипованные зимние колеса. По предварительным данным, 40-летний водитель отечественного автомобиля при обгоне не справился с управлением и улетел в кювет. Трое его пассажиров, среди которых дети 5 и 8 лет, а также 59-летняя женщина, получили травмы, сообщил замкомандира роты полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области капитан полиции Михаил Селезнев.