06 сентября 2024

Пассажирка автомобиля на зимней резине погибла в ДТП в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе оформления ДТП установлено, что на автомобиле установлены зимние колеса (архивное фото) Фото:

В Троицком районе Челябинской области 37-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 21120 погибла в ДТП. На машине была установлена зимняя шипованная резина, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП произошло 7 сентября в 16:00 на 125 км автодороги „Челябинск-Троицк“. 37-летняя пассажир автомобиля ВАЗ 21120 от полученных травм скончалась на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе оформления ДТП установлено, что на автомобиле установлены шипованные зимние колеса.

По предварительным данным, 40-летний водитель отечественного автомобиля при обгоне не справился с управлением и улетел в кювет. Трое его пассажиров, среди которых дети 5 и 8 лет, а также 59-летняя женщина, получили травмы, сообщил замкомандира роты полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области капитан полиции Михаил Селезнев.

В ДТП погибла молодая женщина
В ДТП погибла молодая женщина
На машине была установлена зимняя шипованная резина
На машине была установлена зимняя шипованная резина

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В Троицком районе Челябинской области 37-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 21120 погибла в ДТП. На машине была установлена зимняя шипованная резина, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 7 сентября в 16:00 на 125 км автодороги „Челябинск-Троицк“. 37-летняя пассажир автомобиля ВАЗ 21120 от полученных травм скончалась на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе оформления ДТП установлено, что на автомобиле установлены шипованные зимние колеса. По предварительным данным, 40-летний водитель отечественного автомобиля при обгоне не справился с управлением и улетел в кювет. Трое его пассажиров, среди которых дети 5 и 8 лет, а также 59-летняя женщина, получили травмы, сообщил замкомандира роты полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области капитан полиции Михаил Селезнев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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