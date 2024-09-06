ХК "Зауралье" одержал победу в гостях
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана в напряженной борьбе нанес поражение воскресенской команде «Химик». Об этом рассказали представители курганского клуба.
«Есть первая победа в чемпионате! В тяжелейшем матче в гостях повержен воскресенский „Химик“ со счетом 3:4», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ХК Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».
Голы забили:
- 0:1 — Егор Круженков
- 0:2 — Григорий Глебов
- 1:2 — Прохор Корбит
- 2:2 — Дмитрий Костенко
- 2:3 — Максим Веревкин
- 2:4 — Егор Круженков
- 3:4 — Георгий Овчинников
Ранее ХК «Зауралье» уступил тульской команде «АКМ». Для курганцев это была первая игра в новом сезоне регулярного чемпионата, а соперник уже успел выиграть один домашний матч, пояснила пресс-служба клуба из Кургана.
Курганцы победили "Химик" в гостевом матче
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