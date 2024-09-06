06 сентября 2024

Курганские хоккеисты победили подмосковный «Химик». Фото

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ХК "Зауралье" одержал победу в гостях
ХК "Зауралье" одержал победу в гостях Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана в напряженной борьбе нанес поражение воскресенской команде «Химик». Об этом рассказали представители курганского клуба.

«Есть первая победа в чемпионате! В тяжелейшем матче в гостях повержен воскресенский „Химик“ со счетом 3:4», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ХК Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

Голы забили:

  • 0:1 — Егор Круженков
  • 0:2 — Григорий Глебов
  • 1:2 — Прохор Корбит
  • 2:2 — Дмитрий Костенко
  • 2:3 — Максим Веревкин
  • 2:4 — Егор Круженков
  • 3:4 — Георгий Овчинников

Ранее ХК «Зауралье» уступил тульской команде «АКМ». Для курганцев это была первая игра в новом сезоне регулярного чемпионата, а соперник уже успел выиграть один домашний матч, пояснила пресс-служба клуба из Кургана. 

Курганцы победили "Химик" в гостевом матче
Курганцы победили "Химик" в гостевом матче
Фото:

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана в напряженной борьбе нанес поражение воскресенской команде «Химик». Об этом рассказали представители курганского клуба. «Есть первая победа в чемпионате! В тяжелейшем матче в гостях повержен воскресенский „Химик“ со счетом 3:4», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ХК Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». Голы забили: Ранее ХК «Зауралье» уступил тульской команде «АКМ». Для курганцев это была первая игра в новом сезоне регулярного чемпионата, а соперник уже успел выиграть один домашний матч, пояснила пресс-служба клуба из Кургана. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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