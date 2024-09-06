Столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус
На одном из перекрестков Тюмени днем столкнусь два автомобиля и пассажирский автобус. В соцсети очевидцы сообщили, что из-за ДТП перекрыто 4 полосы движения.
«Массовое ДТП с автобусом на Тобольском тракте и пересечении Тимофея Чаркова. Перекрыто движение на 3 полосах», — сообщается в telegram-канале «Тюменское время».
На место происшествия прибыли все экстренные службы. О пострадавших информация не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию области с просьбой прокомментировать ДТП. На момент публикации новости ответ ожидается.
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