06 сентября 2024

В Тюмени произошло массовое ДТП с автобусом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус
Столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус Фото:

На одном из перекрестков Тюмени днем столкнусь два автомобиля и пассажирский автобус. В соцсети очевидцы сообщили, что из-за ДТП перекрыто 4 полосы движения.

«Массовое ДТП с автобусом на Тобольском тракте и пересечении Тимофея Чаркова. Перекрыто движение на 3 полосах», — сообщается в telegram-канале «Тюменское время».

На место происшествия прибыли все экстренные службы. О пострадавших информация не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию области с просьбой прокомментировать ДТП. На момент публикации новости ответ ожидается.

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На одном из перекрестков Тюмени днем столкнусь два автомобиля и пассажирский автобус. В соцсети очевидцы сообщили, что из-за ДТП перекрыто 4 полосы движения. «Массовое ДТП с автобусом на Тобольском тракте и пересечении Тимофея Чаркова. Перекрыто движение на 3 полосах», — сообщается в telegram-канале «Тюменское время». На место происшествия прибыли все экстренные службы. О пострадавших информация не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию области с просьбой прокомментировать ДТП. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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