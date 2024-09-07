Явка на выборах губернатора в Челябинской области превысила 24%

07 сентября 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Среди городов по явке в лидерах — Южноуральск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на выборах губернатора в первый день проголосовало 24,26% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. «В Челябинской области, по данным на 20:00 7 сентября, 583 856 избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области. Это составило 24,26%», — говорится в telegram-канале избиркома. В лидерах по явке среди городов — Южноуральск. Там на участки пришли 49,24%. В Саткинском округе явка составила 44,41%. В Кусе — 42,79%, в Нагайбакском районе — 41,65%. И завершает пятерку лидеров Кунашакский район — 40,42% избирателей. В Челябинске явка на избирательных участках составила менее 17%. Завтра, 8 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00. В Челябинской области 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. Ключевые события первого дня голосования собраны в онлайн-трансляции на сайте URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на выборах губернатора в первый день проголосовало 24,26% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. «В Челябинской области, по данным на 20:00 7 сентября, 583 856 избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области. Это составило 24,26%», — говорится в telegram-канале избиркома. В лидерах по явке среди городов — Южноуральск. Там на участки пришли 49,24%. В Саткинском округе явка составила 44,41%. В Кусе — 42,79%, в Нагайбакском районе — 41,65%. И завершает пятерку лидеров Кунашакский район — 40,42% избирателей. В Челябинске явка на избирательных участках составила менее 17%. Завтра, 8 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00. В Челябинской области 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. Ключевые события первого дня голосования собраны в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.