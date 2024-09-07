Явка на выборах губернатора в Челябинской области превысила 24%

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Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
Среди городов по явке в лидерах — Южноуральск Фото:

В Челябинской области на выборах губернатора в первый день проголосовало 24,26% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

«В Челябинской области, по данным на 20:00 7 сентября, 583 856 избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области. Это составило 24,26%», — говорится в telegram-канале избиркома.

В лидерах по явке среди городов — Южноуральск. Там на участки пришли 49,24%. В Саткинском округе явка составила 44,41%. В Кусе — 42,79%, в Нагайбакском районе — 41,65%. И завершает пятерку лидеров Кунашакский район — 40,42% избирателей.

В Челябинске явка на избирательных участках составила менее 17%. Завтра, 8 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00.

В Челябинской области 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. Ключевые события первого дня голосования собраны в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.

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В Челябинской области на выборах губернатора в первый день проголосовало 24,26% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. «В Челябинской области, по данным на 20:00 7 сентября, 583 856 избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области. Это составило 24,26%», — говорится в telegram-канале избиркома. В лидерах по явке среди городов — Южноуральск. Там на участки пришли 49,24%. В Саткинском округе явка составила 44,41%. В Кусе — 42,79%, в Нагайбакском районе — 41,65%. И завершает пятерку лидеров Кунашакский район — 40,42% избирателей. В Челябинске явка на избирательных участках составила менее 17%. Завтра, 8 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00. В Челябинской области 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. Ключевые события первого дня голосования собраны в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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