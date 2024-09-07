В Екатеринбурге подросток выпал из окна с 15-го этажа

По предварительным данным, он упал с 15-ого этажа (архивное фото)
В Екатеринбурге у многоэтажки на улице Крестинского, 35 нашли труп 14-летнего подростка. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
«По предварительным данным, юноша упал с 15-го этажа», — сказал собеседник агентства. По другим данным, погибшей оказалась девочка.
На месте трагедии работают силовики. Они опрашивают очевидцев и двоих друзей подростка. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались.
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