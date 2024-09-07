В Екатеринбурге подросток выпал из окна с 15-го этажа

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По предварительным данным, он упал с 15-ого этажа (архивное фото)
По предварительным данным, он упал с 15-ого этажа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге у многоэтажки на улице Крестинского, 35 нашли труп 14-летнего подростка. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«По предварительным данным, юноша упал с 15-го этажа», — сказал собеседник агентства. По другим данным, погибшей оказалась девочка.

На месте трагедии работают силовики. Они опрашивают очевидцев и двоих друзей подростка. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались.

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В Екатеринбурге у многоэтажки на улице Крестинского, 35 нашли труп 14-летнего подростка. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «По предварительным данным, юноша упал с 15-го этажа», — сказал собеседник агентства. По другим данным, погибшей оказалась девочка. На месте трагедии работают силовики. Они опрашивают очевидцев и двоих друзей подростка. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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