Челябинцев удивил запрещенный салют на День города. Видео

В Челябинске несанкционированный салют прозвучал у реки Миасс

07 сентября 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

В День города в Челябинске прозвучал неофициальный салют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на то, что праздничный салют, запланированный к Дню города Челябинска 7 сентября, был отменен, залпы фейерверка все-таки прозвучали у набережной реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Все уже расходились с концерта Димы Билана, когда увидели салют. Правда очень скромный и недолгий. Все происходило в районе краеведческого музея», — рассказали читатели. В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что фейерверк был неофициальный. Ранее было принято решение не проводить салютов в День города. Несанкционированный фейерверк был запущен у ресторана отеля «Малахит» по улице Труда, где проходила свадьба. Организаторов незапланированного салюта доставили в полицию для пояснений и составления административных протоколов. Разрешения на использование пиротехнических изделий у них не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на то, что праздничный салют, запланированный к Дню города Челябинска 7 сентября, был отменен, залпы фейерверка все-таки прозвучали у набережной реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Все уже расходились с концерта Димы Билана, когда увидели салют. Правда очень скромный и недолгий. Все происходило в районе краеведческого музея», — рассказали читатели. В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что фейерверк был неофициальный. Ранее было принято решение не проводить салютов в День города. Несанкционированный фейерверк был запущен у ресторана отеля «Малахит» по улице Труда, где проходила свадьба. Организаторов незапланированного салюта доставили в полицию для пояснений и составления административных протоколов. Разрешения на использование пиротехнических изделий у них не было.