Несмотря на то, что праздничный салют, запланированный к Дню города Челябинска 7 сентября, был отменен, залпы фейерверка все-таки прозвучали у набережной реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Все уже расходились с концерта Димы Билана, когда увидели салют. Правда очень скромный и недолгий. Все происходило в районе краеведческого музея», — рассказали читатели.
В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что фейерверк был неофициальный. Ранее было принято решение не проводить салютов в День города.
Несанкционированный фейерверк был запущен у ресторана отеля «Малахит» по улице Труда, где проходила свадьба. Организаторов незапланированного салюта доставили в полицию для пояснений и составления административных протоколов. Разрешения на использование пиротехнических изделий у них не было.
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