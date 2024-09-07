07 сентября 2024

Челябинцев удивил запрещенный салют на День города. Видео

В Челябинске несанкционированный салют прозвучал у реки Миасс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня города. Челябинск , салют, шоу, праздник, фейерверк
В День города в Челябинске прозвучал неофициальный салют Фото:

Несмотря на то, что праздничный салют, запланированный к Дню города Челябинска 7 сентября, был отменен, залпы фейерверка все-таки прозвучали у набережной реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Все уже расходились с концерта Димы Билана, когда увидели салют. Правда очень скромный и недолгий. Все происходило в районе краеведческого музея», — рассказали читатели.

В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что фейерверк был неофициальный. Ранее было принято решение не проводить салютов в День города.

Несанкционированный фейерверк был запущен у ресторана отеля «Малахит» по улице Труда, где проходила свадьба. Организаторов незапланированного салюта доставили в полицию для пояснений и составления административных протоколов. Разрешения на использование пиротехнических изделий у них не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несмотря на то, что праздничный салют, запланированный к Дню города Челябинска 7 сентября, был отменен, залпы фейерверка все-таки прозвучали у набережной реки Миасс. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Все уже расходились с концерта Димы Билана, когда увидели салют. Правда очень скромный и недолгий. Все происходило в районе краеведческого музея», — рассказали читатели. В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что фейерверк был неофициальный. Ранее было принято решение не проводить салютов в День города. Несанкционированный фейерверк был запущен у ресторана отеля «Малахит» по улице Труда, где проходила свадьба. Организаторов незапланированного салюта доставили в полицию для пояснений и составления административных протоколов. Разрешения на использование пиротехнических изделий у них не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...