Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверенно заявил — действующая коалиция продержится до истечения срока полномочий. При этом его самого и его партию социал-демократов (СДПГ) переизберут на следующих парламентских выборах, которые пройдут в 2025 году.
«Я твердо верю, что правительство останется в таком составе в течение всего срока полномочий. И я также твердо верю, у меня и у СДПГ будет настолько сильный мандат в 2025 году, что мы возглавим и следующее правительство», — заявил Олаф Шольц в интервью изданию Tagesspiegel.
По оценке аналитиков, рейтинг немецкого правительства в последние дни достиг исторического минимума с момента прихода к власти. Сейчас он составляет 29%, указано в исследовании института INSA для Bild am Sonntag.
На последних выборах в Европарламент партии лидеров двух ключевых европейских стран (Франции и Германии) потерпели поражение. В материале URA.RU подробно расписано, как прошли выборные кампании, и какое влияние они окажут на Россию. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, лидерам этих держав нужно уйти в отставку после случившегося.
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