07 сентября 2024

Шольц оценил свои шансы на переизбрание

Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Олаф Шольц заявил, что уверен в своей коалиции на 100%
Олаф Шольц заявил, что уверен в своей коалиции на 100% Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверенно заявил — действующая коалиция продержится до истечения срока полномочий. При этом его самого и его партию социал-демократов (СДПГ) переизберут на следующих парламентских выборах, которые пройдут в 2025 году.

«Я твердо верю, что правительство останется в таком составе в течение всего срока полномочий. И я также твердо верю, у меня и у СДПГ будет настолько сильный мандат в 2025 году, что мы возглавим и следующее правительство», — заявил Олаф Шольц в интервью изданию Tagesspiegel.

По оценке аналитиков, рейтинг немецкого правительства в последние дни достиг исторического минимума с момента прихода к власти. Сейчас он составляет 29%, указано в исследовании института INSA для Bild am Sonntag.

На последних выборах в Европарламент партии лидеров двух ключевых европейских стран (Франции и Германии) потерпели поражение. В материале URA.RU подробно расписано, как прошли выборные кампании, и какое влияние они окажут на Россию. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, лидерам этих держав нужно уйти в отставку после случившегося.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверенно заявил — действующая коалиция продержится до истечения срока полномочий. При этом его самого и его партию социал-демократов (СДПГ) переизберут на следующих парламентских выборах, которые пройдут в 2025 году. «Я твердо верю, что правительство останется в таком составе в течение всего срока полномочий. И я также твердо верю, у меня и у СДПГ будет настолько сильный мандат в 2025 году, что мы возглавим и следующее правительство», — заявил Олаф Шольц в интервью изданию Tagesspiegel. По оценке аналитиков, рейтинг немецкого правительства в последние дни достиг исторического минимума с момента прихода к власти. Сейчас он составляет 29%, указано в исследовании института INSA для Bild am Sonntag. На последних выборах в Европарламент партии лидеров двух ключевых европейских стран (Франции и Германии) потерпели поражение. В материале URA.RU подробно расписано, как прошли выборные кампании, и какое влияние они окажут на Россию. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, лидерам этих держав нужно уйти в отставку после случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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