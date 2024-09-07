07 сентября 2024

Трамп обиделся на Путина из-за его слов о Харрис

Трамп заявил, что его обидел ироничный комментарий Путина про поддержку Харрис
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Дональда Трампа задели слова Владимир Путина Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство в связи с репликой президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента Штатов Камалы Харрис. Российский лидер ранее упомянул ее, когда говорил о предстоящих президентских выборах в Америке.

Новость по теме
Маск счел интересными словами Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах в США

«Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело», — сказал Трамп на встрече со своими сторонниками в Висконсине. По словам Трампа, заявление Путина, вероятно, было сделано с улыбкой.

Ранее российский президент иронично высказался в поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис в ходе Восточного экономического форума. Он пошутил, что последует совету действующего главы США Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство в связи с репликой президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента Штатов Камалы Харрис. Российский лидер ранее упомянул ее, когда говорил о предстоящих президентских выборах в Америке. «Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело», — сказал Трамп на встрече со своими сторонниками в Висконсине. По словам Трампа, заявление Путина, вероятно, было сделано с улыбкой. Ранее российский президент иронично высказался в поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис в ходе Восточного экономического форума. Он пошутил, что последует совету действующего главы США Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...