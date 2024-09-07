Трамп обиделся на Путина из-за его слов о Харрис

Трамп заявил, что его обидел ироничный комментарий Путина про поддержку Харрис

Дональда Трампа задели слова Владимир Путина Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Бывший президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство в связи с репликой президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента Штатов Камалы Харрис. Российский лидер ранее упомянул ее, когда говорил о предстоящих президентских выборах в Америке.

«Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело», — сказал Трамп на встрече со своими сторонниками в Висконсине. По словам Трампа, заявление Путина, вероятно, было сделано с улыбкой.

Ранее российский президент иронично высказался в поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис в ходе Восточного экономического форума. Он пошутил, что последует совету действующего главы США Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране.