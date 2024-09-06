Илон Маск заинтересовался словами Путина о поддержке Харрис

Американский бизнесмен Илон Маск счел интересным заявление президента России Владимира Путина о том, что Кремль будет поддерживать кандидата на пост главы Белого дома от демократов Камалу Харрис. Об этом предприниматель написал в своих соцсетях.
«Интересно», — написал Маск в социальной сети X. Так он прокомментировал новость пользователя соцсети о высказывании президента РФ.
Путин во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пошутил по поводу американской политики. Он сообщил, что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.