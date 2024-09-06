06 сентября 2024

Илон Маск заинтересовался словами Путина о поддержке Харрис

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Илон Маск кратко прокомментировал слова Путина о выборах в США
Илон Маск кратко прокомментировал слова Путина о выборах в США Фото:

Американский бизнесмен Илон Маск счел интересным заявление президента России Владимира Путина о том, что Кремль будет поддерживать кандидата на пост главы Белого дома от демократов Камалу Харрис. Об этом предприниматель написал в своих соцсетях.

«Интересно», — написал Маск в социальной сети X. Так он прокомментировал новость пользователя соцсети о высказывании президента РФ.

Путин во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пошутил по поводу американской политики. Он сообщил, что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

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Американский бизнесмен Илон Маск счел интересным заявление президента России Владимира Путина о том, что Кремль будет поддерживать кандидата на пост главы Белого дома от демократов Камалу Харрис. Об этом предприниматель написал в своих соцсетях. «Интересно», — написал Маск в социальной сети X. Так он прокомментировал новость пользователя соцсети о высказывании президента РФ. Путин во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пошутил по поводу американской политики. Он сообщил, что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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