Военкор Сладков сообщил о возбуждении против него дела за дискредитацию ВС РФ

08 сентября 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Военкор выразил благодарность администрации президента за поддержку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела. Причиной стала дискредитация Вооруженных сил России. «Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он также выразил благодарность главе ВГТРК Олегу Добродееву и администрации президента за оказанную поддержку. Сладков упомянул, что ему «было бы тяжело» без помощи высокопоставленных лиц. Подробности обстоятельств, приведших к возбуждению дела, корреспондент не раскрыл. В России за два года за фейки о ВС РФ или их дискредитацию осудили 132 человек, следует из судебной статистики, сообщал ТАСС. При этом, согласно данным судов, в минувшем году почти вдвое сократилось число привлеченных к административной ответственности за дискредитацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела. Причиной стала дискредитация Вооруженных сил России. «Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он также выразил благодарность главе ВГТРК Олегу Добродееву и администрации президента за оказанную поддержку. Сладков упомянул, что ему «было бы тяжело» без помощи высокопоставленных лиц. Подробности обстоятельств, приведших к возбуждению дела, корреспондент не раскрыл. В России за два года за фейки о ВС РФ или их дискредитацию осудили 132 человек, следует из судебной статистики, сообщал ТАСС. При этом, согласно данным судов, в минувшем году почти вдвое сократилось число привлеченных к административной ответственности за дискредитацию.