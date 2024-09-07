07 сентября 2024

Военкор Сладков сообщил о возбуждении против него дела за дискредитацию ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный сбор москвичей, протестующих против программы реновации. Москва, ап, приемная администрации президента, полицейское оцепление
Военкор выразил благодарность администрации президента за поддержку Фото:

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела. Причиной стала дискредитация Вооруженных сил России.

«Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он также выразил благодарность главе ВГТРК Олегу Добродееву и администрации президента за оказанную поддержку.

Сладков упомянул, что ему «было бы тяжело» без помощи высокопоставленных лиц. Подробности обстоятельств, приведших к возбуждению дела, корреспондент не раскрыл.

В России за два года за фейки о ВС РФ или их дискредитацию осудили 132 человек, следует из судебной статистики, сообщал ТАСС. При этом, согласно данным судов, в минувшем году почти вдвое сократилось число привлеченных к административной ответственности за дискредитацию.

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Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела. Причиной стала дискредитация Вооруженных сил России. «Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он также выразил благодарность главе ВГТРК Олегу Добродееву и администрации президента за оказанную поддержку. Сладков упомянул, что ему «было бы тяжело» без помощи высокопоставленных лиц. Подробности обстоятельств, приведших к возбуждению дела, корреспондент не раскрыл. В России за два года за фейки о ВС РФ или их дискредитацию осудили 132 человек, следует из судебной статистики, сообщал ТАСС. При этом, согласно данным судов, в минувшем году почти вдвое сократилось число привлеченных к административной ответственности за дискредитацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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