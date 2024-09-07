Военкор Сладков сообщил о возбуждении против него дела за дискредитацию ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела. Причиной стала дискредитация Вооруженных сил России.
«Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он также выразил благодарность главе ВГТРК Олегу Добродееву и администрации президента за оказанную поддержку.
Сладков упомянул, что ему «было бы тяжело» без помощи высокопоставленных лиц. Подробности обстоятельств, приведших к возбуждению дела, корреспондент не раскрыл.
В России за два года за фейки о ВС РФ или их дискредитацию осудили 132 человек, следует из судебной статистики, сообщал ТАСС. При этом, согласно данным судов, в минувшем году почти вдвое сократилось число привлеченных к административной ответственности за дискредитацию.
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