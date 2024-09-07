07 сентября 2024

«РВ»: ВС РФ ударили по гостинице под Краматорском, где размещались военные ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
«Искандер» ВС РФ снес гостиницу под Краматорском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по гостинице «Зоря», расположенной под Краматорском, где, согласно имеющимся данным, находилось массовое скопление боевиков ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Ракета разрушила здание в Николаевке, которое враг использовал для размещения войск. Местные каналы пишут, что прибыло множество машин „скорой помощи“ и „мирные не пострадали“», — указывается в сообщении военкоров. Там уточнили, что атака на здание в Николаевске была осуществлена с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее стало известно, что российская армия ударила по учебному центру ВСУ в Полтаве в момент построения. По имеющимся данным, удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде. Позже в Минобороны подтвердили информацию.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ нанесли удар по гостинице «Зоря», расположенной под Краматорском, где, согласно имеющимся данным, находилось массовое скопление боевиков ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны». «Ракета разрушила здание в Николаевке, которое враг использовал для размещения войск. Местные каналы пишут, что прибыло множество машин „скорой помощи“ и „мирные не пострадали“», — указывается в сообщении военкоров. Там уточнили, что атака на здание в Николаевске была осуществлена с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Ранее стало известно, что российская армия ударила по учебному центру ВСУ в Полтаве в момент построения. По имеющимся данным, удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде. Позже в Минобороны подтвердили информацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...