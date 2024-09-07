«РВ»: ВС РФ ударили по гостинице под Краматорском, где размещались военные ВСУ

ВС РФ нанесли удар по гостинице «Зоря», расположенной под Краматорском, где, согласно имеющимся данным, находилось массовое скопление боевиков ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».
«Ракета разрушила здание в Николаевке, которое враг использовал для размещения войск. Местные каналы пишут, что прибыло множество машин „скорой помощи“ и „мирные не пострадали“», — указывается в сообщении военкоров. Там уточнили, что атака на здание в Николаевске была осуществлена с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Ранее стало известно, что российская армия ударила по учебному центру ВСУ в Полтаве в момент построения. По имеющимся данным, удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде. Позже в Минобороны подтвердили информацию.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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