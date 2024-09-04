Минобороны прокомментировало удар по учебному центру в Полтаве

ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру вооруженных сил Украины в Полтаве. Информацию подтвердили в Минобороны России.
«3 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтаве», — сообщили в ведомстве. По сообщению главы комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, погибли «сотни бойцов». Украинская сторона сообщала о 50 погибших и 200 раненых.
Удар по учебному центру в Полтаве был совершен 3 сентября. Атака произведена во время построения ВСУ.
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