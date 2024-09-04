Минобороны прокомментировало удар по учебному центру в Полтаве

Минобороны подтвердило удар по учебному центру в Полтаве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу, stock
Удар по центру ВСУ был нанесен во время построения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру вооруженных сил Украины в Полтаве. Информацию подтвердили в Минобороны России.

Новость по теме
Выросло число погибших от удара по учебному центру ВСУ: главное за ночь о ситуации в Полтаве

«3 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтаве», — сообщили в ведомстве. По сообщению главы комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, погибли «сотни бойцов». Украинская сторона сообщала о 50 погибших и 200 раненых.

Удар по учебному центру в Полтаве был совершен 3 сентября. Атака произведена во время построения ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру вооруженных сил Украины в Полтаве. Информацию подтвердили в Минобороны России. «3 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтаве», — сообщили в ведомстве. По сообщению главы комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, погибли «сотни бойцов». Украинская сторона сообщала о 50 погибших и 200 раненых. Удар по учебному центру в Полтаве был совершен 3 сентября. Атака произведена во время построения ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...