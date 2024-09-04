Армия и оружие Минобороны прокомментировало удар по учебному центру в Полтаве Минобороны подтвердило удар по учебному центру в Полтаве 04 сентября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Удар по центру ВСУ был нанесен во время построения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру вооруженных сил Украины в Полтаве. Информацию подтвердили в Минобороны России. Новость по теме Выросло число погибших от удара по учебному центру ВСУ: главное за ночь о ситуации в Полтаве «3 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтаве», — сообщили в ведомстве. По сообщению главы комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, погибли «сотни бойцов». Украинская сторона сообщала о 50 погибших и 200 раненых. Удар по учебному центру в Полтаве был совершен 3 сентября. Атака произведена во время построения ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру вооруженных сил Украины в Полтаве. Информацию подтвердили в Минобороны России. «3 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтаве», — сообщили в ведомстве. По сообщению главы комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, погибли «сотни бойцов». Украинская сторона сообщала о 50 погибших и 200 раненых. Удар по учебному центру в Полтаве был совершен 3 сентября. Атака произведена во время построения ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям