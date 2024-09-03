ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ в Полтаве в момент построения

ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Во время этого там могли находиться иностранные наемники, которые проводили обучение военных. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника».
«Важно то, кого именно уничтожили в ходе этого удара. Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные», — передает
Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде, когда происходило построение личного состава. В результате этого также могли быть уничтожены западные наемники. Сама бригада известна тем, что в 2023 году ее руководство устроило построение подразделения, во время которого со стороны ВС РФ был нанесен удар.
Ранее ВС РФ уничтожили еще одну бригаду из 60 наемников, на этот раз из американской ЧВК Forward Observation Group. Они были ликвидированы в ходе атаки на Конопельку Русскую в Курской области.
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