ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ в Полтаве в момент построения

«Военная хроника»: ВС РФ могли нанести удар по иностранным наемникам в Полтаве

03 сентября 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

ВС России могли уничтожить иностранных наемников во время удара по учебному центру ВСУ, передает «Военная хроника» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Во время этого там могли находиться иностранные наемники, которые проводили обучение военных. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». «Важно то, кого именно уничтожили в ходе этого удара. Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные», — передает telegram-канал . Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде, когда происходило построение личного состава. В результате этого также могли быть уничтожены западные наемники. Сама бригада известна тем, что в 2023 году ее руководство устроило построение подразделения, во время которого со стороны ВС РФ был нанесен удар. Ранее ВС РФ уничтожили еще одну бригаду из 60 наемников, на этот раз из американской ЧВК Forward Observation Group. Они были ликвидированы в ходе атаки на Конопельку Русскую в Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Во время этого там могли находиться иностранные наемники, которые проводили обучение военных. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». «Важно то, кого именно уничтожили в ходе этого удара. Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные», — передает telegram-канал. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» по 128-й горно-штурмовой бригаде, когда происходило построение личного состава. В результате этого также могли быть уничтожены западные наемники. Сама бригада известна тем, что в 2023 году ее руководство устроило построение подразделения, во время которого со стороны ВС РФ был нанесен удар. Ранее ВС РФ уничтожили еще одну бригаду из 60 наемников, на этот раз из американской ЧВК Forward Observation Group. Они были ликвидированы в ходе атаки на Конопельку Русскую в Курской области.