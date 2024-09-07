СУ-25 ликвидировали живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области

08 сентября 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Су-25 нанесли удар по разведанным целям Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ потеряли в Курской области бронетехнику и живую силу. Удар был нанесен штурмовиками Су-25 ВКС России, сообщает Минобороны РФ. «Су-25 ликвидировали скопление живой силы, бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиаракетами по разведанным целям», — сообщает Минобороны. Все цели уничтожены, подчеркнули в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ потеряли в Курской области бронетехнику и живую силу. Удар был нанесен штурмовиками Су-25 ВКС России, сообщает Минобороны РФ. «Су-25 ликвидировали скопление живой силы, бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиаракетами по разведанным целям», — сообщает Минобороны. Все цели уничтожены, подчеркнули в ведомстве.