07 сентября 2024

СУ-25 ликвидировали живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, су-25, вкс, штурмовик, грач, stock
Су-25 нанесли удар по разведанным целям Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ потеряли в Курской области бронетехнику и живую силу. Удар был нанесен штурмовиками Су-25 ВКС России, сообщает Минобороны РФ.

«Су-25 ликвидировали скопление живой силы, бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиаракетами по разведанным целям», — сообщает Минобороны. Все цели уничтожены, подчеркнули в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ потеряли в Курской области бронетехнику и живую силу. Удар был нанесен штурмовиками Су-25 ВКС России, сообщает Минобороны РФ. «Су-25 ликвидировали скопление живой силы, бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиаракетами по разведанным целям», — сообщает Минобороны. Все цели уничтожены, подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...