Депутаты думы ХМАО выберут губернатора

В ХМАО стартовал Единый день голосования, депутаты окружного парламента 8 сентября выберут губернатора. Президентом России представлены три кандидата на пост главы региона.
«Кухарук Руслан Николаевич — временно исполняющий обязанности Губернатора Югры; Савинцев Алексей Владимирович — депутат Думы; Сердюк Михаил Иванович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью „ЮграНефтеРазведка“, депутат Югры», — сообщает официальный сайт госорганов региона. Трансляция выборов будет вестись на официальном сайте думы.
Также в Единый день голосования в различных муниципалитетах в 8 утра открылись избирательные участки. Югорчане смогут принять участие в довыборах депутата окружного парламента по югорскому одномандатному избирательному округу. Параллельно избираются восемь глав городских и сельских поселений, а также 21 местный депутат.
Где проходят выборы
Главы сельских поселений:
Болчары, Кондинского района;
Сергино, Октябрьского района;
Коммунистический, Советского района;
Кедровый и Цингалы, Ханты-Мансийского район;
Городских поселений
Федоровский, Белый Яр;Нижнесортымский, Сургутского района;
Основные выборы депутатов совета депутатов городского поселения Коммунистический, Советского района;
Дополнительные выборы депутатов представительных органов
Нижневартовска;
Нефтеюганска;
Мегиона;
Покачей;
Советского района;
Сургутского района;
Луговской, Ханты-Мансийского района.
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