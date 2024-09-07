07 сентября 2024
06 сентября 2024

Депутаты думы ХМАО выберут губернатора

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В ХМАО пройдет Единый день голосования
В ХМАО пройдет Единый день голосования Фото:

В ХМАО стартовал Единый день голосования, депутаты окружного парламента 8 сентября выберут губернатора. Президентом России представлены три кандидата на пост главы региона.

«Кухарук Руслан Николаевич — временно исполняющий обязанности Губернатора Югры; Савинцев Алексей Владимирович — депутат Думы; Сердюк Михаил Иванович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью „ЮграНефтеРазведка“, депутат Югры», — сообщает официальный сайт госорганов региона. Трансляция выборов будет вестись на официальном сайте думы.

Также в Единый день голосования в различных муниципалитетах в 8 утра открылись избирательные участки. Югорчане смогут принять участие в довыборах депутата окружного парламента по югорскому одномандатному избирательному округу. Параллельно избираются восемь глав городских и сельских поселений, а также 21 местный депутат.

Где проходят выборы

Главы сельских поселений:

Болчары, Кондинского района;

Сергино, Октябрьского района;

Коммунистический, Советского района;

Кедровый и Цингалы, Ханты-Мансийского район;

Городских поселений

Федоровский, Белый Яр;Нижнесортымский, Сургутского района;

Основные выборы депутатов совета депутатов городского поселения Коммунистический, Советского района;

Дополнительные выборы депутатов представительных органов

Нижневартовска;

Нефтеюганска;

Мегиона;

Покачей;

Советского района;

Сургутского района;

Луговской, Ханты-Мансийского района.

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В ХМАО стартовал Единый день голосования, депутаты окружного парламента 8 сентября выберут губернатора. Президентом России представлены три кандидата на пост главы региона. «Кухарук Руслан Николаевич — временно исполняющий обязанности Губернатора Югры; Савинцев Алексей Владимирович — депутат Думы; Сердюк Михаил Иванович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью „ЮграНефтеРазведка“, депутат Югры», — сообщает официальный сайт госорганов региона. Трансляция выборов будет вестись на официальном сайте думы. Также в Единый день голосования в различных муниципалитетах в 8 утра открылись избирательные участки. Югорчане смогут принять участие в довыборах депутата окружного парламента по югорскому одномандатному избирательному округу. Параллельно избираются восемь глав городских и сельских поселений, а также 21 местный депутат. Где проходят выборы Главы сельских поселений: Болчары, Кондинского района; Сергино, Октябрьского района; Коммунистический, Советского района; Кедровый и Цингалы, Ханты-Мансийского район; Городских поселений Федоровский, Белый Яр;Нижнесортымский, Сургутского района; Основные выборы депутатов совета депутатов городского поселения Коммунистический, Советского района; Дополнительные выборы депутатов представительных органов Нижневартовска; Нефтеюганска; Мегиона; Покачей; Советского района; Сургутского района; Луговской, Ханты-Мансийского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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