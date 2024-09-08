Сообщников актера из «Глухаря» по РДК* объявили в международный розыск

В РФ в международный розыск объявлен начальник штаба «Русского добровольческого корпуса»* (запрещен в РФ и признан террористической) Алексей Огурцов (внесен в перечень террористов и экстремистов), который совершил теракт вместе с актером Кириллом Канахиным (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в отношении мирных жителей Брянской области в 2023 году. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича (псевдоним — Освальд Лемох) вынесено постановление о федеральном розыске», — заявили в органах, передает ТАСС. Уточняется, что они объявлены в международный розыск и заочно арестованы московским судом.
По заявлению правоохранительных органов им предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывных устройств и теракте. Сообщается, что они совершили умышленные тяжкие преступления против общественности.
Алексей Огурцов** и Александр Галанов**, вместе с актером Кириллом Канахиным**, в марте 2023 года незаконно пересекли государственную границу и принимали участие в боях против российских военнослужащих, совершив акт терроризма по отношению к мирным гражданам. В конце февраля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно осудил его на пожизненное лишение свободы по обвинению в государственной измене.
*»Русский добровольческий корпус» запрещен в России и признан террористической организацией
**Алексей Огурцов, Александр Галанов и Кирилл Канахин внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.