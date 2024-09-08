Сообщников актера из «Глухаря» по РДК* объявили в международный розыск

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Двое членов РДК* объявлены в международный розыск и заочно арестованы в России
Двое членов РДК* объявлены в международный розыск и заочно арестованы в России Фото:

В РФ в международный розыск объявлен начальник штаба «Русского добровольческого корпуса»* (запрещен в РФ и признан террористической) Алексей Огурцов (внесен в перечень террористов и экстремистов), который совершил теракт вместе с актером Кириллом Канахиным (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в отношении мирных жителей Брянской области в 2023 году. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича (псевдоним — Освальд Лемох) вынесено постановление о федеральном розыске», — заявили в органах, передает ТАСС. Уточняется, что они объявлены в международный розыск и заочно арестованы московским судом.

По заявлению правоохранительных органов им предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывных устройств и теракте. Сообщается, что они совершили умышленные тяжкие преступления против общественности.

Алексей Огурцов** и Александр Галанов**, вместе с актером Кириллом Канахиным**, в марте 2023 года незаконно пересекли государственную границу и принимали участие в боях против российских военнослужащих, совершив акт терроризма по отношению к мирным гражданам. В конце февраля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно осудил его на пожизненное лишение свободы по обвинению в государственной измене.

*»Русский добровольческий корпус» запрещен в России и признан террористической организацией

**Алексей Огурцов, Александр Галанов и Кирилл Канахин внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов

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В РФ в международный розыск объявлен начальник штаба «Русского добровольческого корпуса»* (запрещен в РФ и признан террористической) Алексей Огурцов (внесен в перечень террористов и экстремистов), который совершил теракт вместе с актером Кириллом Канахиным (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в отношении мирных жителей Брянской области в 2023 году. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича (псевдоним — Освальд Лемох) вынесено постановление о федеральном розыске», — заявили в органах, передает ТАСС. Уточняется, что они объявлены в международный розыск и заочно арестованы московским судом. По заявлению правоохранительных органов им предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывных устройств и теракте. Сообщается, что они совершили умышленные тяжкие преступления против общественности. Алексей Огурцов** и Александр Галанов**, вместе с актером Кириллом Канахиным**, в марте 2023 года незаконно пересекли государственную границу и принимали участие в боях против российских военнослужащих, совершив акт терроризма по отношению к мирным гражданам. В конце февраля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно осудил его на пожизненное лишение свободы по обвинению в государственной измене. *»Русский добровольческий корпус» запрещен в России и признан террористической организацией **Алексей Огурцов, Александр Галанов и Кирилл Канахин внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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