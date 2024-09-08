В прокуратуре Москвы подтвердили уголовное дело против Моргенштерна*

08 сентября 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Прокуратура завела уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU В прокуратуре Москвы подтвердили уголовное дело против известного российского исполнителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). Об этом представители прокуратуры сообщили в своем telegram-канале. «По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — пишет прокуратура в своем telegram-канале. Сейчас расследование на контроле в прокуратуре. За это правонарушение исполнителю грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что реперу Моргенштерну грозит уголовное дело. Дело касается неуведомления МВД России о наличии у Моргенштерна израильского гражданства. *Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В прокуратуре Москвы подтвердили уголовное дело против известного российского исполнителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). Об этом представители прокуратуры сообщили в своем telegram-канале. «По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — пишет прокуратура в своем telegram-канале. Сейчас расследование на контроле в прокуратуре. За это правонарушение исполнителю грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что реперу Моргенштерну грозит уголовное дело. Дело касается неуведомления МВД России о наличии у Моргенштерна израильского гражданства. *Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов