В прокуратуре Москвы подтвердили уголовное дело против Моргенштерна*

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Прокуратура завела уголовное дело Фото:

В прокуратуре Москвы подтвердили уголовное дело против известного российского исполнителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). Об этом представители прокуратуры сообщили в своем telegram-канале.

«По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — пишет прокуратура в своем telegram-канале.

Сейчас расследование на контроле в прокуратуре. За это правонарушение исполнителю грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что реперу Моргенштерну грозит уголовное дело. Дело касается неуведомления МВД России о наличии у Моргенштерна израильского гражданства.

*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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В прокуратуре Москвы подтвердили уголовное дело против известного российского исполнителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). Об этом представители прокуратуры сообщили в своем telegram-канале. «По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — пишет прокуратура в своем telegram-канале. Сейчас расследование на контроле в прокуратуре. За это правонарушение исполнителю грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что реперу Моргенштерну грозит уголовное дело. Дело касается неуведомления МВД России о наличии у Моргенштерна израильского гражданства. *Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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