В прокуратуре Москвы подтвердили уголовное дело против Моргенштерна*

В прокуратуре Москвы подтвердили уголовное дело против известного российского исполнителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). Об этом представители прокуратуры сообщили в своем telegram-канале.
«По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — пишет прокуратура в своем telegram-канале.
Сейчас расследование на контроле в прокуратуре. За это правонарушение исполнителю грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что реперу Моргенштерну грозит уголовное дело. Дело касается неуведомления МВД России о наличии у Моргенштерна израильского гражданства.
*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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