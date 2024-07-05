Моргенштерну* грозит уголовное дело за сокрытие израильского гражданства

Рэперу Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ), настоящее имя — Алишер Валеев, грозит уголовное дело за неуведомление МВД России о наличии израильского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Валеев, предварительно, получив израильский паспорт, не уведомил об этом МВД. По данному факту проводится проверка», — отметил собеседник агентства. По его словам, рэпер получил израильское гражданство весной 2022 года.
Моргенштерну грозит дело по статье 330.2 Уголовного Кодекса РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства». Статься предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до года, либо обязательными работами до 400 часов.
Ранее прокуратура потребовала запретить клип «Новая волна» рэпера Алишера Моргенштерна и DJ Smash. Прокуратура обвиняет артистов в неуважении к «религиозным обрядам церкви». Отмечается, что присутствующие в клипе сцены сексуального характера в храме могут негативно сказаться на формировании представлений о религии и системе ценностей у несовершеннолетних.
*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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