Глава МИД Индонезии будет носить копию брошки Захаровой

Лавров подарил коллеге из Индонезии две броши как у Захаровой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова оценила мнение индонезийской коллеги Ретно Марсуди про ее броши
Захарова оценила мнение индонезийской коллеги Ретно Марсуди про ее броши Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил своей индонезийской коллеге Ретно Марсуди две броши, похожие на ту, которую во время визита в Индонезию в июле надела Мария Захарова. Об этом рассказала сама Захарова во время Восточного экономического форума.

«Да, передали. Их было две. Я не знаю, секрет это или не секрет, но, по-моему, мы даже комментировали: передали две броши», — заявила Захарова в интервью ТАСС. Представитель МИД добавила, что Мурсуди надевала брошь уже дважды, такой жест с их стороны символизирует дружеские отношения.

Захарова уточнила, что мир сейчас наполнен волнениями, но несмотря на это стоит всегда оставлять место человечности. Она отметила проявление женственности министра и высоко оценила этот момент.

Брошь, которую Захарова надевала во время своего визита, имела мерцающую сердцевину и была украшена лепестками черного атласного цветка, которые она прикрепила к белоснежной рубашке. Перед переговорами с Лавровым Марсуди призналась, что ей понравилась эта брошь, и попросила прислать ей копию.

Захарова с брошью, которую носила во время визита в Индонезию
Захарова с брошью, которую носила во время визита в Индонезию
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил своей индонезийской коллеге Ретно Марсуди две броши, похожие на ту, которую во время визита в Индонезию в июле надела Мария Захарова. Об этом рассказала сама Захарова во время Восточного экономического форума. «Да, передали. Их было две. Я не знаю, секрет это или не секрет, но, по-моему, мы даже комментировали: передали две броши», — заявила Захарова в интервью ТАСС. Представитель МИД добавила, что Мурсуди надевала брошь уже дважды, такой жест с их стороны символизирует дружеские отношения. Захарова уточнила, что мир сейчас наполнен волнениями, но несмотря на это стоит всегда оставлять место человечности. Она отметила проявление женственности министра и высоко оценила этот момент. Брошь, которую Захарова надевала во время своего визита, имела мерцающую сердцевину и была украшена лепестками черного атласного цветка, которые она прикрепила к белоснежной рубашке. Перед переговорами с Лавровым Марсуди призналась, что ей понравилась эта брошь, и попросила прислать ей копию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...