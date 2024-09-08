Глава МИД Индонезии будет носить копию брошки Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил своей индонезийской коллеге Ретно Марсуди две броши, похожие на ту, которую во время визита в Индонезию в июле надела Мария Захарова. Об этом рассказала сама Захарова во время Восточного экономического форума.
«Да, передали. Их было две. Я не знаю, секрет это или не секрет, но, по-моему, мы даже комментировали: передали две броши», — заявила Захарова в интервью ТАСС. Представитель МИД добавила, что Мурсуди надевала брошь уже дважды, такой жест с их стороны символизирует дружеские отношения.
Захарова уточнила, что мир сейчас наполнен волнениями, но несмотря на это стоит всегда оставлять место человечности. Она отметила проявление женственности министра и высоко оценила этот момент.
Брошь, которую Захарова надевала во время своего визита, имела мерцающую сердцевину и была украшена лепестками черного атласного цветка, которые она прикрепила к белоснежной рубашке. Перед переговорами с Лавровым Марсуди призналась, что ей понравилась эта брошь, и попросила прислать ей копию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.