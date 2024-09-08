Военкор Коц: трое бойцов ВС РФ чудом выжили после подрыва на мине

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Бойцы ВС РФ подорвались на мине и выжили
Бойцы ВС РФ подорвались на мине и выжили Фото:

Трое военнослужащих ВС РФ передвигались на УАЗе во время срочной эвакуации на угледарском направлении и подорвались на танковой мине ТМ-62, все выжили. Об этом сообщает военкор Александр Коц.

«Наши мужчины поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и … подорвались на ТМ-62», — заявил Коц в своем telegram-канале. Он уточнил, что все трое выжили и сейчас уже вернулись в строй. Военкор назвал произошедшее на угледарском направлении чудом, которое случается повсеместно.

Ранее сообщалось, что российский солдат Михаил Насонов головой смог отбить украинский беспилотник и при этом выжил. Ему дали прозвище «русский терминатор».

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Трое военнослужащих ВС РФ передвигались на УАЗе во время срочной эвакуации на угледарском направлении и подорвались на танковой мине ТМ-62, все выжили. Об этом сообщает военкор Александр Коц. «Наши мужчины поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и … подорвались на ТМ-62», — заявил Коц в своем telegram-канале. Он уточнил, что все трое выжили и сейчас уже вернулись в строй. Военкор назвал произошедшее на угледарском направлении чудом, которое случается повсеместно. Ранее сообщалось, что российский солдат Михаил Насонов головой смог отбить украинский беспилотник и при этом выжил. Ему дали прозвище «русский терминатор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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