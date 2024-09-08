Военкор Коц: трое бойцов ВС РФ чудом выжили после подрыва на мине

Трое военнослужащих ВС РФ передвигались на УАЗе во время срочной эвакуации на угледарском направлении и подорвались на танковой мине ТМ-62, все выжили. Об этом сообщает военкор Александр Коц.
«Наши мужчины поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и … подорвались на ТМ-62», — заявил Коц в своем telegram-канале. Он уточнил, что все трое выжили и сейчас уже вернулись в строй. Военкор назвал произошедшее на угледарском направлении чудом, которое случается повсеместно.
Ранее сообщалось, что российский солдат Михаил Насонов головой смог отбить украинский беспилотник и при этом выжил. Ему дали прозвище «русский терминатор».
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