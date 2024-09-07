На харьковском направлении казак головой отбил дрон-камикадзе

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Солдат РФ смог отбить вражеский дрон с гранатой своей головой, защищенной каской Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО на харьковском направлении российский солдат Михаил Насонов, являющийся потомственны казаком, головой отбил украинский беспилотник и при этом выжил. Его уже прозвали «русским терминатором». О подвиге бойца пишут журналисты.

«В ходе СВО порой случаются чудеса, когда в, казалось бы, безысходной ситуации, наши бойцы выживают. Таких примеров довольно много. Один из подобных случаев произошел с Михаилом Насоновым, которого уже прозвали „терминатором“ — вражеский дрон-камикадзе попал ему в голову, но он хоть и с ранениями, остался жив», — сообщает издание «Аргументы и факты». Инцидент произошел на харьковском направлении.

Сообщается что Насонов действовал в составе штурмовой группы. Он и его сослуживцы выполняли боевую задачу по уничтожению опорного пункта ВСУ. В ходе операции украинский дрон смог засечь солдата РФ, когда тот находился в укрытии. К вражескому беспилотнику была подвешена граната. По итогу дрон попал прямо в голову бойцу. Однако казака защитила каска, поэтому он смог выжить, несмотря на изначальные предположения его товарищей. По итогу Михаил Насонов смог добраться до своих.

Тем не менее солдат оказался ранен — осколок дрона застрял в позвоночнике, еще два попали в правую голень. Ему оказали первую помощь, а затем эвакуировали в медсанчасть. Бойцы прозвали бойца «терминатором» за его подвиги.

Сам Насонов — уроженец Воронежской области. 33-летний мужчина является потомственным казаком. Он участвует в СВО с 2024 года. Также он участвовал добровольцем в конфликте в Донбассе в 2014 году.

Это уже не первый такой случай, когда российские бойцы отбивают вражеские дроны головой и остаются в живых. Ранее сообщалось о другом бойце, который смог отбить дрон головой. Уже после госпитализации солдат стал проситься обратно в зону СВО.

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В зоне СВО на харьковском направлении российский солдат Михаил Насонов, являющийся потомственны казаком, головой отбил украинский беспилотник и при этом выжил. Его уже прозвали «русским терминатором». О подвиге бойца пишут журналисты. «В ходе СВО порой случаются чудеса, когда в, казалось бы, безысходной ситуации, наши бойцы выживают. Таких примеров довольно много. Один из подобных случаев произошел с Михаилом Насоновым, которого уже прозвали „терминатором“ — вражеский дрон-камикадзе попал ему в голову, но он хоть и с ранениями, остался жив», — сообщает издание «Аргументы и факты». Инцидент произошел на харьковском направлении. Сообщается что Насонов действовал в составе штурмовой группы. Он и его сослуживцы выполняли боевую задачу по уничтожению опорного пункта ВСУ. В ходе операции украинский дрон смог засечь солдата РФ, когда тот находился в укрытии. К вражескому беспилотнику была подвешена граната. По итогу дрон попал прямо в голову бойцу. Однако казака защитила каска, поэтому он смог выжить, несмотря на изначальные предположения его товарищей. По итогу Михаил Насонов смог добраться до своих. Тем не менее солдат оказался ранен — осколок дрона застрял в позвоночнике, еще два попали в правую голень. Ему оказали первую помощь, а затем эвакуировали в медсанчасть. Бойцы прозвали бойца «терминатором» за его подвиги. Сам Насонов — уроженец Воронежской области. 33-летний мужчина является потомственным казаком. Он участвует в СВО с 2024 года. Также он участвовал добровольцем в конфликте в Донбассе в 2014 году. Это уже не первый такой случай, когда российские бойцы отбивают вражеские дроны головой и остаются в живых. Ранее сообщалось о другом бойце, который смог отбить дрон головой. Уже после госпитализации солдат стал проситься обратно в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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