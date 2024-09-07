На харьковском направлении казак головой отбил дрон-камикадзе

07 сентября 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Солдат РФ смог отбить вражеский дрон с гранатой своей головой, защищенной каской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО на харьковском направлении российский солдат Михаил Насонов, являющийся потомственны казаком, головой отбил украинский беспилотник и при этом выжил. Его уже прозвали «русским терминатором». О подвиге бойца пишут журналисты. «В ходе СВО порой случаются чудеса, когда в, казалось бы, безысходной ситуации, наши бойцы выживают. Таких примеров довольно много. Один из подобных случаев произошел с Михаилом Насоновым, которого уже прозвали „терминатором“ — вражеский дрон-камикадзе попал ему в голову, но он хоть и с ранениями, остался жив», — сообщает издание «Аргументы и факты». Инцидент произошел на харьковском направлении. Сообщается что Насонов действовал в составе штурмовой группы. Он и его сослуживцы выполняли боевую задачу по уничтожению опорного пункта ВСУ. В ходе операции украинский дрон смог засечь солдата РФ, когда тот находился в укрытии. К вражескому беспилотнику была подвешена граната. По итогу дрон попал прямо в голову бойцу. Однако казака защитила каска, поэтому он смог выжить, несмотря на изначальные предположения его товарищей. По итогу Михаил Насонов смог добраться до своих. Тем не менее солдат оказался ранен — осколок дрона застрял в позвоночнике, еще два попали в правую голень. Ему оказали первую помощь, а затем эвакуировали в медсанчасть. Бойцы прозвали бойца «терминатором» за его подвиги. Сам Насонов — уроженец Воронежской области. 33-летний мужчина является потомственным казаком. Он участвует в СВО с 2024 года. Также он участвовал добровольцем в конфликте в Донбассе в 2014 году. Это уже не первый такой случай, когда российские бойцы отбивают вражеские дроны головой и остаются в живых. Ранее сообщалось о другом бойце, который смог отбить дрон головой. Уже после госпитализации солдат стал проситься обратно в зону СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне СВО на харьковском направлении российский солдат Михаил Насонов, являющийся потомственны казаком, головой отбил украинский беспилотник и при этом выжил. Его уже прозвали «русским терминатором». О подвиге бойца пишут журналисты. «В ходе СВО порой случаются чудеса, когда в, казалось бы, безысходной ситуации, наши бойцы выживают. Таких примеров довольно много. Один из подобных случаев произошел с Михаилом Насоновым, которого уже прозвали „терминатором“ — вражеский дрон-камикадзе попал ему в голову, но он хоть и с ранениями, остался жив», — сообщает издание «Аргументы и факты». Инцидент произошел на харьковском направлении. Сообщается что Насонов действовал в составе штурмовой группы. Он и его сослуживцы выполняли боевую задачу по уничтожению опорного пункта ВСУ. В ходе операции украинский дрон смог засечь солдата РФ, когда тот находился в укрытии. К вражескому беспилотнику была подвешена граната. По итогу дрон попал прямо в голову бойцу. Однако казака защитила каска, поэтому он смог выжить, несмотря на изначальные предположения его товарищей. По итогу Михаил Насонов смог добраться до своих. Тем не менее солдат оказался ранен — осколок дрона застрял в позвоночнике, еще два попали в правую голень. Ему оказали первую помощь, а затем эвакуировали в медсанчасть. Бойцы прозвали бойца «терминатором» за его подвиги. Сам Насонов — уроженец Воронежской области. 33-летний мужчина является потомственным казаком. Он участвует в СВО с 2024 года. Также он участвовал добровольцем в конфликте в Донбассе в 2014 году. Это уже не первый такой случай, когда российские бойцы отбивают вражеские дроны головой и остаются в живых. Ранее сообщалось о другом бойце, который смог отбить дрон головой. Уже после госпитализации солдат стал проситься обратно в зону СВО.