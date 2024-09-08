Кай Метов просит 30 телохранителей для концертов

Российский автор и исполнитель песен Кай Метов внес в свой райдер 30 телохранителей для своих концертов. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«59-летний исполнитель хита запрашивает в своем райдере 30 телохранителей для своего концерта», — говорится в публикации. Уточняется, что количество охранников зависит от места, в которое певец приедет. На частной вечеринке его могут сопровождать два охранника, на концертной площадке –4-6 охранников, а на стадионе — от 20 до 30 человек.
Также сообщается, что за частный концерт артист требует один миллион рублей. Фото- и видеосъемка должны быть обязательно согласованы с его директором.
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