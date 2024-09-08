Кай Метов просит 30 телохранителей для концертов

SHOT: Кай Метов запросил 30 телохранителей для проведения своих концертов в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кай Метов внес в свой райдер 30 телохранителей для концертов
Кай Метов внес в свой райдер 30 телохранителей для концертов Фото:

Российский автор и исполнитель песен Кай Метов внес в свой райдер 30 телохранителей для своих концертов. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«59-летний исполнитель хита запрашивает в своем райдере 30 телохранителей для своего концерта», — говорится в публикации. Уточняется, что количество охранников зависит от места, в которое певец приедет. На частной вечеринке его могут сопровождать два охранника, на концертной площадке –4-6 охранников, а на стадионе — от 20 до 30 человек.

Также сообщается, что за частный концерт артист требует один миллион рублей. Фото- и видеосъемка должны быть обязательно согласованы с его директором.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский автор и исполнитель песен Кай Метов внес в свой райдер 30 телохранителей для своих концертов. Об этом пишет telegram-канал Shot. «59-летний исполнитель хита запрашивает в своем райдере 30 телохранителей для своего концерта», — говорится в публикации. Уточняется, что количество охранников зависит от места, в которое певец приедет. На частной вечеринке его могут сопровождать два охранника, на концертной площадке –4-6 охранников, а на стадионе — от 20 до 30 человек. Также сообщается, что за частный концерт артист требует один миллион рублей. Фото- и видеосъемка должны быть обязательно согласованы с его директором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...