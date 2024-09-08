ВС РФ освободили Красногоровку

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ВС РФ завершили освобождение Красногоровки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные РФ завершили операцию по освобождению Красногоровки в Донецкой Народной республике. Об этом сообщает Фронтовое информационное агентство ANNA NEWS.

«Российские военные завершили освобождение Красногоровки», — говорится в публикации агентства. Это населенный пункт является последним городом донецкой агломерации, который находился под управление Вооруженных сил Украины. Бои в этой части длились с февраля 2024 года.

Об окончании операции сообщалось в июле 2024 года. Заместитель командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай» заявлял о стабильно управляемой обстановке в городе.

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Военные РФ завершили операцию по освобождению Красногоровки в Донецкой Народной республике. Об этом сообщает Фронтовое информационное агентство ANNA NEWS. «Российские военные завершили освобождение Красногоровки», — говорится в публикации агентства. Это населенный пункт является последним городом донецкой агломерации, который находился под управление Вооруженных сил Украины. Бои в этой части длились с февраля 2024 года. Об окончании операции сообщалось в июле 2024 года. Заместитель командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай» заявлял о стабильно управляемой обстановке в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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