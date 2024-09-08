ВС РФ освободили Красногоровку

Военные РФ завершили операцию по освобождению Красногоровки в Донецкой Народной республике. Об этом сообщает Фронтовое информационное агентство ANNA NEWS.
«Российские военные завершили освобождение Красногоровки», — говорится в публикации агентства. Это населенный пункт является последним городом донецкой агломерации, который находился под управление Вооруженных сил Украины. Бои в этой части длились с февраля 2024 года.
Об окончании операции сообщалось в июле 2024 года. Заместитель командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай» заявлял о стабильно управляемой обстановке в городе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.