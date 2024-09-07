В ХМАО на 552 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск иномарка улетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, находящаяся в салоне авто и водитель. О трагедии сообщила Госавтоинспекция округа в соцсети.
«8 сентября 2024 года, на 552 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, водитель Renault, по предварительным данным, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пятилетняя девочка скончались на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Помимо погибших в салоне авто находились еще пять пассажиров. Среди них трое несовершеннолетних детей. Все с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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