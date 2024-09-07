07 сентября 2024

В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП погиб ребенок. Фото

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск перевернулось авто, погиб ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина слетела с дороги в кювет и перевернулась
Машина слетела с дороги в кювет и перевернулась Фото:

В ХМАО на 552 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск иномарка улетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, находящаяся в салоне авто и водитель. О трагедии сообщила Госавтоинспекция округа в соцсети.

«8 сентября 2024 года, на 552 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, водитель Renault, по предварительным данным, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пятилетняя девочка скончались на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Помимо погибших в салоне авто находились еще пять пассажиров. Среди них трое несовершеннолетних детей. Все с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Помимо погибших в салоне авто находилось еще пять человек
Помимо погибших в салоне авто находилось еще пять человек
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО на 552 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск иномарка улетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, находящаяся в салоне авто и водитель. О трагедии сообщила Госавтоинспекция округа в соцсети. «8 сентября 2024 года, на 552 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, водитель Renault, по предварительным данным, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пятилетняя девочка скончались на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Помимо погибших в салоне авто находились еще пять пассажиров. Среди них трое несовершеннолетних детей. Все с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...