ВС РФ освободили Новогродовку в ДНР

08 сентября 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Подразделения группировки войск «Центр» освободили еще один населенный пункт в ДНР (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска взяли под контроль село Новогродовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Новогродовка освобождена в результате активных действий наших войск», — сообщили в ведомстве. В освобождении населенного пункта были задействованы подразделения группировки войск «Центр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска взяли под контроль село Новогродовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Новогродовка освобождена в результате активных действий наших войск», — сообщили в ведомстве. В освобождении населенного пункта были задействованы подразделения группировки войск «Центр».