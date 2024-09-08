ВС РФ освободили Новогродовку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили еще один населенный пункт в ДНР (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска взяли под контроль село Новогродовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Новогродовка освобождена в результате активных действий наших войск», — сообщили в ведомстве. В освобождении населенного пункта были задействованы подразделения группировки войск «Центр».
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