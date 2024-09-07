07 сентября 2024

Силовики устроили облаву на мигрантов возле склада в Екатеринбурге. Видео

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Нарушителей искали возле складов Ozon (фото из архива) Фото:

Полицейские провели рейд по поимке нелегальных мигрантов возле склада Ozon. Информация об этом появилась в СМИ.

«В очередной раз силовиками был проведен рейд по поимке мигрантов-нелегалов. Искали нарушителей, как обычно, около складов Ozon. Все, кто нарушил законодательство РФ, поедут домой», — передает telegram-канал «Дно Исети». На кадрах видно, что под подозрение попали более 50 человек. Среди них приезжие из СНГ и африканцы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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Полицейские провели рейд по поимке нелегальных мигрантов возле склада Ozon. Информация об этом появилась в СМИ. «В очередной раз силовиками был проведен рейд по поимке мигрантов-нелегалов. Искали нарушителей, как обычно, около складов Ozon. Все, кто нарушил законодательство РФ, поедут домой», — передает telegram-канал «Дно Исети». На кадрах видно, что под подозрение попали более 50 человек. Среди них приезжие из СНГ и африканцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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