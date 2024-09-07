Нарушителей искали возле складов Ozon (фото из архива)
Полицейские провели рейд по поимке нелегальных мигрантов возле склада Ozon. Информация об этом появилась в СМИ.
«В очередной раз силовиками был проведен рейд по поимке мигрантов-нелегалов. Искали нарушителей, как обычно, около складов Ozon. Все, кто нарушил законодательство РФ, поедут домой», — передает telegram-канал «Дно Исети». На кадрах видно, что под подозрение попали более 50 человек. Среди них приезжие из СНГ и африканцы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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