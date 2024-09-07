Челябинский депутат Корнев предлагает 200 тысяч за голос в его поддержку. Видео

08 сентября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Владимир Корнев заявил о давлении на административный ресурс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидат в гордуму Челябинска по округу № 14 действующий депутат Владимир Корнев 8 сентября пришел на избирательный участок, где начал предлагать премию членам УИК в случае его победы. Как рассказал URA.RU читатель, сначала сумма премии была в размере 100 тысяч рублей, после поднялась до 200 тысяч рублей. Сам же Корнев заявил URA.RU, что все это было шуткой, чтобы поднять всем настроение. «Корнев прошелся по выборным участкам. На каждом он предлагал участникам голосования денежную премию. И в случае своей победы приглашал наблюдателей и членов комиссий поехать к нему в коттедж отдыхать. На его предложение ответили отказом», — рассказал читатель. URA.RU связалось с Корневым. Он пояснил, что о премии было сказано в шутку. «Мы желали всем хорошего настроения. Мы приехали, чтобы люди увидели нас, чтобы была улыбка. Мы говорим, если „Единая Россия“ будет пытаться подкупить — звоните нам. Сейчас идет сильное давление на административный ресурс. В Металлургический районе полный беспредел. Написано около пяти жалоб по факту нарушения избирательного права. Вся команда Бурматова работает против меня», — сообщил URA.RU Корнев. Ранее Корнева пытались снять с выборов в гордуму областного центра. Поводом для этого стала бесплатная раздача Корневым избирателям билетов в цирк. Конкурент Корнева, кандидат от КПРФ по тому же округу Александр Куликов, в своем иске указал, что считает это подкупом избирателей. Данный факт был установлен, но судебное заседание пришлось на то время, когда кандидатов уже с выборов не снимают. Запрет начинает действовать за пять дней до первого дня голосования. Суд был 4 сентября, а голосование должно начаться 7 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в гордуму Челябинска по округу № 14 действующий депутат Владимир Корнев 8 сентября пришел на избирательный участок, где начал предлагать премию членам УИК в случае его победы. Как рассказал URA.RU читатель, сначала сумма премии была в размере 100 тысяч рублей, после поднялась до 200 тысяч рублей. Сам же Корнев заявил URA.RU, что все это было шуткой, чтобы поднять всем настроение. «Корнев прошелся по выборным участкам. На каждом он предлагал участникам голосования денежную премию. И в случае своей победы приглашал наблюдателей и членов комиссий поехать к нему в коттедж отдыхать. На его предложение ответили отказом», — рассказал читатель. URA.RU связалось с Корневым. Он пояснил, что о премии было сказано в шутку. «Мы желали всем хорошего настроения. Мы приехали, чтобы люди увидели нас, чтобы была улыбка. Мы говорим, если „Единая Россия“ будет пытаться подкупить — звоните нам. Сейчас идет сильное давление на административный ресурс. В Металлургический районе полный беспредел. Написано около пяти жалоб по факту нарушения избирательного права. Вся команда Бурматова работает против меня», — сообщил URA.RU Корнев. Ранее Корнева пытались снять с выборов в гордуму областного центра. Поводом для этого стала бесплатная раздача Корневым избирателям билетов в цирк. Конкурент Корнева, кандидат от КПРФ по тому же округу Александр Куликов, в своем иске указал, что считает это подкупом избирателей. Данный факт был установлен, но судебное заседание пришлось на то время, когда кандидатов уже с выборов не снимают. Запрет начинает действовать за пять дней до первого дня голосования. Суд был 4 сентября, а голосование должно начаться 7 сентября.