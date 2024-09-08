Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

08 сентября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Беглов отметил активное участие жителей Петербурга в голосовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона. Политик отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. «Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что глава города в третий день выборов отдал голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. Беглов отметил активное участие петербуржцев в голосовании и наличие всех необходимых условий для этого. Кроме того, он сообщил о присутствии наблюдателей и организации избирательных участков для граждан в Мариуполе, Карелии, а так же Ленинградской и Псковской областях. Губернатор подчеркнул важность выборов, так как они определяют руководителя города на ближайшие пять лет и необходимы для продолжения успешных проектов. Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят с 6 по 8 сентября. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Александр Беглов (Единая Россия), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (Коммунисты России) и Павел Брагин (Зеленые). Также проводятся выборы депутатов 110 муниципальных советов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона. Политик отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. «Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что глава города в третий день выборов отдал голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. Беглов отметил активное участие петербуржцев в голосовании и наличие всех необходимых условий для этого. Кроме того, он сообщил о присутствии наблюдателей и организации избирательных участков для граждан в Мариуполе, Карелии, а так же Ленинградской и Псковской областях. Губернатор подчеркнул важность выборов, так как они определяют руководителя города на ближайшие пять лет и необходимы для продолжения успешных проектов. Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят с 6 по 8 сентября. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Александр Беглов (Единая Россия), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (Коммунисты России) и Павел Брагин (Зеленые). Также проводятся выборы депутатов 110 муниципальных советов.