Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, беглов александр
Беглов отметил активное участие жителей Петербурга в голосовании Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона. Политик отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе.

«Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что глава города в третий день выборов отдал голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. Беглов отметил активное участие петербуржцев в голосовании и наличие всех необходимых условий для этого.

Кроме того, он сообщил о присутствии наблюдателей и организации избирательных участков для граждан в Мариуполе, Карелии, а так же Ленинградской и Псковской областях. Губернатор подчеркнул важность выборов, так как они определяют руководителя города на ближайшие пять лет и необходимы для продолжения успешных проектов.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят с 6 по 8 сентября. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Александр Беглов (Единая Россия), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (Коммунисты России) и Павел Брагин (Зеленые). Также проводятся выборы депутатов 110 муниципальных советов.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона. Политик отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. «Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что глава города в третий день выборов отдал голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. Беглов отметил активное участие петербуржцев в голосовании и наличие всех необходимых условий для этого. Кроме того, он сообщил о присутствии наблюдателей и организации избирательных участков для граждан в Мариуполе, Карелии, а так же Ленинградской и Псковской областях. Губернатор подчеркнул важность выборов, так как они определяют руководителя города на ближайшие пять лет и необходимы для продолжения успешных проектов. Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят с 6 по 8 сентября. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Александр Беглов (Единая Россия), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (Коммунисты России) и Павел Брагин (Зеленые). Также проводятся выборы депутатов 110 муниципальных советов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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