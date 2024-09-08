Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона. Политик отдал свой голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе.
«Александр Беглов проголосовал на выборах главы региона», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что глава города в третий день выборов отдал голос на избирательном участке №153 в Василеостровском районе. Беглов отметил активное участие петербуржцев в голосовании и наличие всех необходимых условий для этого.
Кроме того, он сообщил о присутствии наблюдателей и организации избирательных участков для граждан в Мариуполе, Карелии, а так же Ленинградской и Псковской областях. Губернатор подчеркнул важность выборов, так как они определяют руководителя города на ближайшие пять лет и необходимы для продолжения успешных проектов.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят с 6 по 8 сентября. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Александр Беглов (Единая Россия), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (Коммунисты России) и Павел Брагин (Зеленые). Также проводятся выборы депутатов 110 муниципальных советов.
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