Полиция Кургана проводит проверку после жалоб на нарушения на выборах

В Кургане началась проверка после жалоб горожан на нарушения во время выборов. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении УМВД России.
«Выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — сообщил начальник УМВД России по Кургану, полковник полиции Дмитрий Игошин.
Курганцы жаловались, что их голоса на выборах в гордуму пытаются купить. Некоторые очевидцы рассказывали, что избирателям предлагали подойти с паспортом за инструкциями о голосовании и отдать свой голос за конкретного депутата, обещая заплатить 500 рублей. Руководитель реготделения партии «Новые люди» Кирилл Рогозин сообщил URA.RU, что провокаторы пытаются очернить их репутацию. Шестерых человек задержали за попытки подкупа избирателей.
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В Кургане началась проверка после жалоб горожан на нарушения во время выборов. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении УМВД России. «Выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — сообщил начальник УМВД России по Кургану, полковник полиции Дмитрий Игошин. Курганцы жаловались, что их голоса на выборах в гордуму пытаются купить. Некоторые очевидцы рассказывали, что избирателям предлагали подойти с паспортом за инструкциями о голосовании и отдать свой голос за конкретного депутата, обещая заплатить 500 рублей. Руководитель реготделения партии «Новые люди» Кирилл Рогозин сообщил URA.RU, что провокаторы пытаются очернить их репутацию. Шестерых человек задержали за попытки подкупа избирателей.