НАТО копирует многие тактики российской армии при обучении украинских войск. Особенное сходство наблюдается в отработке штурмовых действий. Об этом рассказал командир разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31», действующего в интересах Южной группировки войск, с позывным Югра.
«Глобально — штурмовые действия и в Африке штурмовые действия. Насколько я знаю, натовцы на половину нас копируют. Так что действия примерно одни и те же, что с этой, что с другой стороны», — передает слова командира ТАСС. Он отметил, что нельзя недооценивать противника, который мысленно схож с российскими военными.
Югра добавил, что российские бойцы постоянно совершенствуют навыки на полигонах, включая ветеранов, которые обучаются с новобранцами. Одним из важных направлений является тренировка противодействия атакам с химическим оружием, поэтому бойцы используют противогазы, заключил командир.
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