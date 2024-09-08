НАТО копирует половину тактик армии России при обучении ВСУ

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Инструкторы НАТО при обучении солдат ВСУ используют схожие с ВС РФ методы
Инструкторы НАТО при обучении солдат ВСУ используют схожие с ВС РФ методы Фото:

НАТО копирует многие тактики российской армии при обучении украинских войск. Особенное сходство наблюдается в отработке штурмовых действий. Об этом рассказал командир разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31», действующего в интересах Южной группировки войск, с позывным Югра.

«Глобально — штурмовые действия и в Африке штурмовые действия. Насколько я знаю, натовцы на половину нас копируют. Так что действия примерно одни и те же, что с этой, что с другой стороны», — передает слова командира ТАСС. Он отметил, что нельзя недооценивать противника, который мысленно схож с российскими военными.

Югра добавил, что российские бойцы постоянно совершенствуют навыки на полигонах, включая ветеранов, которые обучаются с новобранцами. Одним из важных направлений является тренировка противодействия атакам с химическим оружием, поэтому бойцы используют противогазы, заключил командир.

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НАТО копирует многие тактики российской армии при обучении украинских войск. Особенное сходство наблюдается в отработке штурмовых действий. Об этом рассказал командир разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31», действующего в интересах Южной группировки войск, с позывным Югра. «Глобально — штурмовые действия и в Африке штурмовые действия. Насколько я знаю, натовцы на половину нас копируют. Так что действия примерно одни и те же, что с этой, что с другой стороны», — передает слова командира ТАСС. Он отметил, что нельзя недооценивать противника, который мысленно схож с российскими военными. Югра добавил, что российские бойцы постоянно совершенствуют навыки на полигонах, включая ветеранов, которые обучаются с новобранцами. Одним из важных направлений является тренировка противодействия атакам с химическим оружием, поэтому бойцы используют противогазы, заключил командир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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