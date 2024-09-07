В Курганской области на выборах губернатора проголосовали 179 985 избирателей, а явка составила 28,02%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.
«По данным на 15:00 8 сентября, явка на выборах губернатора Курганской области составила 28,02%. Проголосовали 179 985 человек», — сообщили в telegram-канале избиркома.
Наибольшая явка зафиксирована в Частоозерском (47,46%), Варгашинском (46,64%), Белозерском (44,49%) и Лебяжьевском (44,26%) округах. В Кургане по данным Западной территориальной избирательной комиссии явка составила 18,89%, по данным Восточной — 18,30%, а в Шадринске — 24,10%.
Явка на выборах губернатора Курганской области на 15 часов
Инфографика URA.RU
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В Курганской области на выборах губернатора проголосовали 179 985 избирателей, а явка составила 28,02%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «По данным на 15:00 8 сентября, явка на выборах губернатора Курганской области составила 28,02%. Проголосовали 179 985 человек», — сообщили в telegram-канале избиркома. Наибольшая явка зафиксирована в Частоозерском (47,46%), Варгашинском (46,64%), Белозерском (44,49%) и Лебяжьевском (44,26%) округах. В Кургане по данным Западной территориальной избирательной комиссии явка составила 18,89%, по данным Восточной — 18,30%, а в Шадринске — 24,10%.