07 сентября 2024

Более 150 тысяч курганцев проголосовали на выборах губернатора. Инфографика

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Выборы губернатора. Курган , кабинки для голосования, выборы
К 15:00 8 сентября на выборах проголосовали более 150 тысяч курганцев Фото:
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Выборы губернатора Курганской области — 2024

В Курганской области на выборах губернатора проголосовали 179 985 избирателей, а явка составила 28,02%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

«По данным на 15:00 8 сентября, явка на выборах губернатора Курганской области составила 28,02%. Проголосовали 179 985 человек», — сообщили в telegram-канале избиркома.

Наибольшая явка зафиксирована в Частоозерском (47,46%), Варгашинском (46,64%), Белозерском (44,49%) и Лебяжьевском (44,26%) округах. В Кургане по данным Западной территориальной избирательной комиссии явка составила 18,89%, по данным Восточной — 18,30%, а в Шадринске — 24,10%.

Явка на выборах губернатора Курганской области на 15 часов
Явка на выборах губернатора Курганской области на 15 часов

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В Курганской области на выборах губернатора проголосовали 179 985 избирателей, а явка составила 28,02%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «По данным на 15:00 8 сентября, явка на выборах губернатора Курганской области составила 28,02%. Проголосовали 179 985 человек», — сообщили в telegram-канале избиркома. Наибольшая явка зафиксирована в Частоозерском (47,46%), Варгашинском (46,64%), Белозерском (44,49%) и Лебяжьевском (44,26%) округах. В Кургане по данным Западной территориальной избирательной комиссии явка составила 18,89%, по данным Восточной — 18,30%, а в Шадринске — 24,10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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