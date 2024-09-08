Выпуск игры GTA 6 перенесли на 2026 год

Релиз GTA 6 намечен на начало-середину 2026 года
Выпуск игры GTA 6 перенесен на 2026 год. Уточняется, что релиз ожидается в начале или середине 2026 года. Об этом рассказал журналист издания GTABase.
«Выход GTA 6 был отложен по решению Rockstar Games. Студия уже определила предполагаемый период релиза — это начало или середина 2026 года», — написал журналист в своем аккаунте в соцсети X.
Он добавил, что выход игры на ПК ожидается через 12-18 месяцев после ее запуска на консолях. Информация поступила от нескольких разработчиков из двух студий Rockstar Games.
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