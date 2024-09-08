Выпуск игры GTA 6 перенесли на 2026 год

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Релиз GTA 6 намечен на начало-середину 2026 года
Релиз GTA 6 намечен на начало-середину 2026 года Фото:

Выпуск игры GTA 6 перенесен на 2026 год. Уточняется, что релиз ожидается в начале или середине 2026 года. Об этом рассказал журналист издания GTABase.

«Выход GTA 6 был отложен по решению Rockstar Games. Студия уже определила предполагаемый период релиза — это начало или середина 2026 года», — написал журналист в своем аккаунте в соцсети X.

Он добавил, что выход игры на ПК ожидается через 12-18 месяцев после ее запуска на консолях. Информация поступила от нескольких разработчиков из двух студий Rockstar Games.

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Выпуск игры GTA 6 перенесен на 2026 год. Уточняется, что релиз ожидается в начале или середине 2026 года. Об этом рассказал журналист издания GTABase. «Выход GTA 6 был отложен по решению Rockstar Games. Студия уже определила предполагаемый период релиза — это начало или середина 2026 года», — написал журналист в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что выход игры на ПК ожидается через 12-18 месяцев после ее запуска на консолях. Информация поступила от нескольких разработчиков из двух студий Rockstar Games.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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