Москалькова назвала мужественными голосующих в приграничье

В приграничье жители активно приходят на выборы, что служит показателем настоящего мужества. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка — лучший показатель настоящего гражданского мужества», — написала Москалькова в своем telegram-канале.
По ее словам, она находится на связи с омбудсменами приграничных регионов, чтобы убедиться в том, что выборы проходят без нарушений. При этом в приграничье для безопасности голосование проходит с использованием дополнительных форм.
Москалькова рассказала о том, как проходят выборы в Курской, Брянской и Белгородской областях. Так, уполномоченный по правам человека в Курской области объехал избирательные участки региона и даже посетил места лишения свободы, нарушений он не выявил.
По словам брянского омбудсмена Вячеслава Тулупова, из-за сложной обстановки в приграничье усилена безопасность голосующих и членов комиссии. В Белгородской области также делают все для полного обеспечения всех избирательных прав, заключила Москалькова.
В России выборы проходят с 6 по 8 сентября. За это время в 83 регионах страны пройдет примерно четыре тысячи избирательных кампаний. По данным ЦИК, уже почти 41 тысяча человек проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах, которые были в плавании в дни голосования, пишет RT.
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