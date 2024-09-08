Москалькова назвала мужественными голосующих в приграничье

Москалькова: высокая явка на выборах в приграничье — показатель мужества

08 сентября 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

По мнению Татьяны Москальковой, люди, приходящие на выборы в приграничье, показывают гражданское мужество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В приграничье жители активно приходят на выборы, что служит показателем настоящего мужества. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка — лучший показатель настоящего гражданского мужества», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, она находится на связи с омбудсменами приграничных регионов, чтобы убедиться в том, что выборы проходят без нарушений. При этом в приграничье для безопасности голосование проходит с использованием дополнительных форм. Москалькова рассказала о том, как проходят выборы в Курской, Брянской и Белгородской областях. Так, уполномоченный по правам человека в Курской области объехал избирательные участки региона и даже посетил места лишения свободы, нарушений он не выявил. По словам брянского омбудсмена Вячеслава Тулупова, из-за сложной обстановки в приграничье усилена безопасность голосующих и членов комиссии. В Белгородской области также делают все для полного обеспечения всех избирательных прав, заключила Москалькова. В России выборы проходят с 6 по 8 сентября. За это время в 83 регионах страны пройдет примерно четыре тысячи избирательных кампаний. По данным ЦИК, уже почти 41 тысяча человек проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах, которые были в плавании в дни голосования, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В приграничье жители активно приходят на выборы, что служит показателем настоящего мужества. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка — лучший показатель настоящего гражданского мужества», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, она находится на связи с омбудсменами приграничных регионов, чтобы убедиться в том, что выборы проходят без нарушений. При этом в приграничье для безопасности голосование проходит с использованием дополнительных форм. Москалькова рассказала о том, как проходят выборы в Курской, Брянской и Белгородской областях. Так, уполномоченный по правам человека в Курской области объехал избирательные участки региона и даже посетил места лишения свободы, нарушений он не выявил. По словам брянского омбудсмена Вячеслава Тулупова, из-за сложной обстановки в приграничье усилена безопасность голосующих и членов комиссии. В Белгородской области также делают все для полного обеспечения всех избирательных прав, заключила Москалькова. В России выборы проходят с 6 по 8 сентября. За это время в 83 регионах страны пройдет примерно четыре тысячи избирательных кампаний. По данным ЦИК, уже почти 41 тысяча человек проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах, которые были в плавании в дни голосования, пишет RT.