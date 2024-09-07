Явка на выборы в ЯНАО превысила отметку в 30%. Об этом сообщает глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт на брифинге, посвященному выборам в ЯНАО.
«Активность избирателей на текущее время составляет 30 процентов или 45 тысяч избирателей от числа людей, внесенных в списки», — передал Гиберт корреспонденту URA.RU. Глава окружного избиркома провел онлайн-совещание с главами ТИКа (территориальной избирательной комиссии).
Выборы в ЯНАО закончатся в 20:00. По состоянию выборов на 15:00, Салехард лидирует по явке (35.39%). Далее идут Лабытнанги с 32,5% и Ноябрьск — 27,57%.
Сегодня заключительный день выборов в ЯНАО. Ямальцы выбирают депутатов городских дум Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также одного депутата Тюменской областной думы. Основные события на избирательных участках URA.RU фиксирует в текстовой онлайн-трансляции.
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