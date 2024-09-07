07 сентября 2024

Явка на выборы в ЯНАО превысила отметку в 30%

Глава избиркома в ЯНАО провел брифинг в последний день голосования
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава избиркома в ЯНАО
Глава избиркома в ЯНАО Фото:

Явка на выборы в ЯНАО превысила отметку в 30%. Об этом сообщает глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт на брифинге, посвященному выборам в ЯНАО.

«Активность избирателей на текущее время составляет 30 процентов или 45 тысяч избирателей от числа людей, внесенных в списки», — передал Гиберт корреспонденту URA.RU. Глава окружного избиркома провел онлайн-совещание с главами ТИКа (территориальной избирательной комиссии). 

Выборы в ЯНАО закончатся в 20:00. По состоянию выборов на 15:00, Салехард лидирует по явке (35.39%). Далее идут Лабытнанги с 32,5% и Ноябрьск — 27,57%. 

Сегодня заключительный день выборов в ЯНАО. Ямальцы выбирают депутатов городских дум Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также одного депутата Тюменской областной думы. Основные события на избирательных участках URA.RU фиксирует в текстовой онлайн-трансляции.

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Явка на выборы в ЯНАО превысила отметку в 30%. Об этом сообщает глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт на брифинге, посвященному выборам в ЯНАО. «Активность избирателей на текущее время составляет 30 процентов или 45 тысяч избирателей от числа людей, внесенных в списки», — передал Гиберт корреспонденту URA.RU. Глава окружного избиркома провел онлайн-совещание с главами ТИКа (территориальной избирательной комиссии).  Выборы в ЯНАО закончатся в 20:00. По состоянию выборов на 15:00, Салехард лидирует по явке (35.39%). Далее идут Лабытнанги с 32,5% и Ноябрьск — 27,57%.  Сегодня заключительный день выборов в ЯНАО. Ямальцы выбирают депутатов городских дум Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также одного депутата Тюменской областной думы. Основные события на избирательных участках URA.RU фиксирует в текстовой онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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