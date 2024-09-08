В России решили победить фастфуд

Российские активисты предложили предупреждать о вреде фастфуда на упаковках
© Служба новостей «URA.RU»
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многие недооценивают негативное влияние фастфуда на здоровье, заявила Метальникова
многие недооценивают негативное влияние фастфуда на здоровье, заявила Метальникова Фото:

В России решено бороться с фастфудом. Активисты предлагают размещать на упаковках фастфуда информацию о вреде, аналогичную предупреждениям на сигаретах. Существует мнение, что данный метод более эффективен, чем использование простых слов.

«Российские активисты выступили за размещение на упаковках фастфуда информации, предупреждающей о вреде, как на пачках сигарет», — сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Психолог Александра Метальникова отметила, что изображения на упаковках табака вызывают более сильные ассоциации, чем текст, и подчеркнула, что вред от сахара, белой муки и трансгенных жиров часто недооценивается.

Метальникова отметила, что количество сахара в детских продуктах растет, и призвала чаще говорить о вреде определенных продуктов. Психолог также считает, что гармоничные образы полезной еды могут улучшить восприятие детьми здорового питания. Она добавила, что реклама формирует привычки, и многие люди действуют машинально, поэтому меры вроде акцизов и предупреждений могут помочь уменьшить потребление вредной пищи.

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В России решено бороться с фастфудом. Активисты предлагают размещать на упаковках фастфуда информацию о вреде, аналогичную предупреждениям на сигаретах. Существует мнение, что данный метод более эффективен, чем использование простых слов. «Российские активисты выступили за размещение на упаковках фастфуда информации, предупреждающей о вреде, как на пачках сигарет», — сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Психолог Александра Метальникова отметила, что изображения на упаковках табака вызывают более сильные ассоциации, чем текст, и подчеркнула, что вред от сахара, белой муки и трансгенных жиров часто недооценивается. Метальникова отметила, что количество сахара в детских продуктах растет, и призвала чаще говорить о вреде определенных продуктов. Психолог также считает, что гармоничные образы полезной еды могут улучшить восприятие детьми здорового питания. Она добавила, что реклама формирует привычки, и многие люди действуют машинально, поэтому меры вроде акцизов и предупреждений могут помочь уменьшить потребление вредной пищи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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