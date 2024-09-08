Врач рассказала, чем осень страшна для женщин

Врач Шокова: переохлаждение осенью может привести к бесплодию
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Клипарт. Магнитогорск, узи, беременность
Переохладившись в осеннюю непогоду, женщина может получить воспаление яичников, которое приводит к бесплодию, поделилась врач Наталья Шокова Фото:

Переохлаждение осенью опасно для женщин как нарушением менструального цикла, так и воспалением яичников и фаллопиевых труб, которое может привести к бесплодию. Об этом сообщила главный врач ГБУЗ МО «Наро-Фоминская больница» Наталья Шокова.

«К сожалению, все эти воспалительные заболевания впоследствии ведут к бесплодию, то есть к самым страшным последствиям. Особенно для молодых женщин и для женщин, которые еще могут и хотят себя воспроизвести в своих детках. Это крайне печальная история», — сказала Шокова в разговоре с «Пятым каналом».

По ее словам, переохладиться осенью очень просто. Достаточно просто промочить ноги, что может привести к повреждению органов-мишеней и бесплодию. Для того, чтобы этого избежать, необходимо одеваться по погоде, а так же сделать прививку против гриппа и пневмококковой инфекции.

Кроме того, врач советует избегать стресса, поскольку он приводит к ослаблению иммунитета. Также осенью полезно получать положительные эмоции и принимать витамины, которые повышают иммунитет.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, какой продукт грозит женщинам выкидышами и бесплодием. Так, употребление водки влияет на потомство и может привести к страшному диагнозу — бесплодию, потому что женский организм очень уязвим к этому напитку.

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Переохлаждение осенью опасно для женщин как нарушением менструального цикла, так и воспалением яичников и фаллопиевых труб, которое может привести к бесплодию. Об этом сообщила главный врач ГБУЗ МО «Наро-Фоминская больница» Наталья Шокова. «К сожалению, все эти воспалительные заболевания впоследствии ведут к бесплодию, то есть к самым страшным последствиям. Особенно для молодых женщин и для женщин, которые еще могут и хотят себя воспроизвести в своих детках. Это крайне печальная история», — сказала Шокова в разговоре с «Пятым каналом». По ее словам, переохладиться осенью очень просто. Достаточно просто промочить ноги, что может привести к повреждению органов-мишеней и бесплодию. Для того, чтобы этого избежать, необходимо одеваться по погоде, а так же сделать прививку против гриппа и пневмококковой инфекции. Кроме того, врач советует избегать стресса, поскольку он приводит к ослаблению иммунитета. Также осенью полезно получать положительные эмоции и принимать витамины, которые повышают иммунитет. Ранее хирург Александр Умнов рассказал, какой продукт грозит женщинам выкидышами и бесплодием. Так, употребление водки влияет на потомство и может привести к страшному диагнозу — бесплодию, потому что женский организм очень уязвим к этому напитку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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